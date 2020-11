Leo de la Strehaia, disperat! ”Mi-e frică să nu mor, acum!”

Leo de la Strehaia e in mare incurcatura

Leo de la Strehaia s-a retras în localitatea natală și pare să se teamă să mai iasă din casă, preferând să se țină departe de mai toți cunoscuții săi și primind, arareori, pe cineva în palatul în care locuiește.

”Problema este că majoritatea romilor de aici au coronavirus. Iar eu sunt bolnav, am anumite afecțiuni și sunt predispus pentru coronavirus. Am diabet zaharat, tip 1, insulino-dependent, îmi fac de 4 ori pe zi insulină, am avut un infarct, am avut un accident vascular, am probleme cu tensiunea. Vreau să vă anunț că mă autoizolez în casă pentru că am vorbit cu cei de la DSP și mi-au zis că dacă nu vreau să iau contact cu lumea trebuie să mă izolez. Ne vom izola cu toții din familie”, a explicat Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia nu mai e asa optimist acum, in pandemia de coronavirus

În altă ordine de idei, în momentul în care Leo de la Strehaia a făcut anunțul izolării autoimpuse, Olga, sora lui, a luat foc și a protestat, ea refuzând să facă același gest ca și fratele ei, în ciuda explicațiilor pe care acesta le-a dat. ”Mie mi-e frică să nu mor, acum, coronavirusul pe poate omorî în două, trei zile”, încerca Leo de la Strehaia să explice, dar Olga a fost de neclintit. ”Pe mine mă păzește Dumnezeu. Dacă vrei să te izolezi, du-te la Dana, izolează-te cu ea, nu cu mine în casă”, a spus Olga și a intrat în casă, trântind ușa, fără să accepte că trebuie să se protejeze pe ea și pe fratele ei.

Leo de la Strehaia nu se poate izola cu Dana Criminala, el fiind parasit de bruneta

Leo de la Strehaia, probleme de sănătate

Leo de la Strehaia o duce rău cu sănătatea la modul cel mai serios, ”Prințul Țiganilro” fiind în repetate rânduri la un pas de moarte din cauza nerespectării regimului alimentar impus de medici și care este menit să îl ferească de acutizarea diabetului și a problemelor cardiace care șl-au făcut, până acum, să sufere un infarct și câteva preinfarcturi, precum și un atac vascular cerebral. De altfel, Leo de la Strehaia este, conform definițiilor de caz, unul dintre cei mai expuși la manifestarea unor forme grave de coronavirus în cazul în care ar fi infectat cu virusul.