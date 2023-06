Leo Messi semnează cu Inter Miami! Reacția celor de la FC Barcelona, după anunțul făcut de starul argentinian: „Mult succes într-o ligă mai puțin competitivă, departe de lumina reflectoarelor”

In articol:

Leo Messi s-a decis! Argentinianul a acceptat oferta celor de la Inter Miami și va juca în MLS în sezonul următor, deși își dorea să revină pe Camp Nou.

Leo Messi semnează cu Inter Miami, echipa din MLS patronată de David Beckham

Iată reacția clubului FC Barcelona după ce a fost refuzat!

Leo Messi va părăsi clubul PSG la sfârșitul lunii iunie, după doi ani plini de muncă, de-a lungul cărora a câștigat două trofee în Ligue 1 și o Supercupă a Franței. În cele două sezoane petrecute la gruparea pariziană, Messi a jucat 74 de meciuri, a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive.

Încă de când au apărut zvonurile că sud-americanul nu va continua în sezonul viitor pe Parc des Princes, presa a început să scrie despre viitorul club unde ar putea juca acesta. Potrivit marilor publicații internaționale, starul argentinian ar fi primit o ofertă astronomică din partea celor de la Al-Hilal, 500 de milioane de euro pentru doi ani, pe care a refuzat-o în cele din urmă.

Messi a primit oferte și din partea FC Barcelona și Inter Miami, alegând echipa din MLS patronată de David Beckham. La Inter Miami, salariul lui Leo Messi va fi în jur de 13 milioane de euro net, întrucât MLS impune un plafon salarial strict pentru fiecare club participant, conform digisport.ro.

Însă, aceștia nu vor fi singurii bani pe care sud-americanul urmează să îi încaseze din partea clubului lui Beckham.

Messi va primi sume grandioase din partea sponsorilor principali ai campionatului, iar combinat cu salariul, fotbalistul va avea un venit anual de aproximativ 500 de milioane de euro.

Leo Messi semnează cu Inter Miami! [Sursa foto: Profimedia]

Reacția clubului FC Barcelona: „Mult succes într-o ligă mai puțin competitivă, departe de lumina reflectoarelor”

După ce Leo Messi a declarat public că a acceptat oferta celor de la Inter Miami, FC Barcelona, clubul care se afla în cursa pentru semnătura argentinianului, a emis un comunicat în care îi urează succes atacantului la noua sa echipă.

„FC Barcelona îi dorește lui Lionel Messi mult succes în această nouă fază profesională. Luni, pe 5 iunie, Jorge Messi, tatăl jucătorului și reprezentantul său, l-a informat pe președintele clubului Joan Laporta de decizia jucătorului de a se alătura lui Inter Miami, în ciuda faptului că i-a fost prezentată o propunere din partea Barcei, luând în considerare dorința clubului și a jucătorului ca acesta să îmbrace culorile blaugrana încă o dată.

Președintele Laporta a înțeles și respectă decizia lui Messi de a dori să concureze într-o ligă mai puțin competitivă, mai departe de lumina reflectoarelor și de presiunea la care a fost supus în ultimii ani.

Atât Joan Laporta cât și Jorge Messi au căzut de comun acord să lucreze împreună pentru a promova un tribut potrivit din partea fanilor Barcei pentru a onora fotbalistul care a fost, este, și va fi întotdeauna iubit de Barca.”, se arată în comunicatul emis de catalani, potrivit sursei de mai sus.

De ce a refuzat Leo Messi oferta celor de la FC Barcelona?

Leo Messi și-a dorit să revină la FC Barcelona, însă i-a fost teamă că ar putea trece din nou prin ce a trecut în 2021, când a plecat de la catalani. Fotbalist a subliniat ideea că are nevoie de liniște și vrea să se gândească mai mult la familia lui. Iată declarația campionului argentinian pentru Mundo Deportivo:

„Da, adevărul este că, evident, îmi doream foarte mult, eram foarte încântat să mă pot întoarce, dar, pe de altă parte, după ceea ce am trăit (n.r.- când a plecat de la Barcelona) și ieșirea pe care am avut-o, nu am vrut să fiu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se întâmplă și las viitorul meu în mâinile altcuiva, ca să spun așa.

Am vrut să iau propria mea decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Deși am auzit că s-a spus că La Liga a acceptat totul și că era în regulă pentru ei să mă întorc, mai erau multe alte lucruri de pus la punct.

Am auzit că trebuie să vândă jucători sau să scadă salariile jucătorilor și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta. Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și eram deja puțin obosit. Nu am vrut să trec prin toate astea. Când trebuia să plec, La Liga acceptase să mă legitimeze, dar până la urmă nu s-a putut.

Ei bine, mi-a fost teamă că se va întâmpla din nou același lucru... A trebuit să vin aici la Paris să stau mult timp într-un hotel cu familia, cu copiii mei mergând la școală, dar noi locuind tot la hotel... Am vrut să iau singur decizia și de aceea nu am mers la Barca. Deși mi-ar fi plăcut, nu s-a putut.

De asemenea, sunt într-un moment în care vreau să ies puțin din focus, să mă gândesc mai mult la familia mea. Am vrut să caut și altceva, și un pic de liniște sufletească.”, a spus Leo Messi.

Sursa: digisport.ro