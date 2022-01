Leon Dănăila, neurochirurgul care a operat un stadion de oameni, are o poveste de viață fabuloasă! O carte găsită la gunoi i-a schimbat destinul: "Am legat-o, am citit-o și așa am decis să dau la Medicină"

In articol:

Marele neurochirurg Leon Dănăilă, profesor al Facultății de Medicină și Farmacie "Carol Davila" și membru al Academiei Române a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Leon Dănăilă, cel mai mare neurochirurg din Europa, a efectuat peste 40.000 de operații

Renumitul medic a povestit care a fost momentul care l-a determinat să ajungă medic.

Leon Dănăilă, cel mai mare neurochirurg din Europa, invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Neurochirurgul Leon Dănăilă are o carieră de peste 60 de ani, în care a efectuat peste 40.000 de intervenții chirurgicale. De aici, a fost numit medicul care a operat un stadion de oameni.

Profesorul și neurochirurgul Leon Dănăilă a introdus microscopul și laserul în sălile de operații din România și a reușit să reducă rata mortalității în operațiile pe creier de la 60% la doar 4%. ESte academician, profesor universitar, cercetător cu 18 brevete de inventator și autor al 59 de tratate și cărți de neurochirurgie. Este cunoscut pentru modestia de care dă dovadă, merge cu metroul și mănâncă o singură dată pe zi.

Cariera de medic a lui Leon Dănăilă a luat naștere dintr-o întâmplare.

Destinul lui Leon Dănăilă, ghidat de o carte găsită la gunoi

La liceu, în primii ani, a găsit o carte despre chirurgie la ghinoi. A luat-o, a curățat-o, a legat-o și după ce a citit-o și-a dat seama că Medicina este calea pe care vrea să o urmeze.

Astăzi este unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Europa, cu care România se mândrește, însă nu poate uita momentul care i-a ghidat alegerile în viață.

Modul în care erau tratați oamenii bolnavi, pe vremea când era adolescent, l-a determinat să devină medic, pentru a salva cu adevărat vieți.

"Eu provin dintr-o familie mai mediocră, mai săracă, și am muncit mereu. Eu provin dintr-o regiune unde oamenii care erau bolnavi erau tratați de o babă care venea și le descânta sau preotul care venea și îi împărtășa. Cam cu asta se reducea tratamentul unui om bolnav. Eu auzisem că la Cernăuți, care e aproape de noi acolo, sunt medici care operează, care fac bolnavii bine, dar acolo pot să ajungă numai oamenii care au bani și care au posibilități materiale. M-am hotărât atunci că eu trebuie să mă fac medic, trebuie să-i ajut pe oamenii săraci, să-i fac bine, nu numai cu descântecul și cu împărtășania. Împreună cu cartea respectivă pe care am găsit-o, am legat-o, am citit-o cu mare atenție, m-a determinat să urmez această Facultate de Medicină pe care am terminat-o cu bine.", a povestit renumitul medic Leon Dănăilă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

Renumitul neurochirurg mărturisește că nu a învățat la școală decât la materiile care aveau legătură cu Medicina și nimeni nu l-a ajutat. În familia sa, nimeni nu știa carte.

"Eu am avut o parte din activitatea mea în care, ca elev eu nu am fost niciodată premiant nici la școala primară și nici la liceu, dar am citit foarte mult ce era în legătură cu medicina. Așa am reușit să ajung la niște performanțe destul de bune în acest domeniu, care m-au ajutat să dau examen la Fcaultatea de Medicină și să reușesc. Adică să-mi îndeplinesc visul. Nu m-a învățat nimeni, nu am avut în preajmă intelectuali. Tata nu știa carte, mama avea patru clase, așa că nu a avut cine să mă învețe.", a declarat profesorul Leon Dănăilă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

