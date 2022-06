Lidia Buble a dezvăluit care a fost primul ei loc de muncă. Nimeni nu și-ar fi imaginat-o făcând asta: "Îmi era rușine să le cer bani alor mei"

In articol:

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România. De-a lungul anilor și-a clădit o carieră impresionantă în muzică, însă puțini știu că a plecat de jos și a muncit mult pentru tot ceea ce are acum.

Invitată recent în cadrul emisiunii "Duet cu Alexandra", difuzată pe canalul de Youtube "theXclusive", cântăreața a vorbit despre primele locuri de muncă pe care le-a avut, înainte de a deveni celebră.

Lidia Buble: "Am lucrat cu tata în cimitir, la gropi"

Lidia Buble a recunoscut că a făcut multe sacrificii pentru a ajunge unde este astăzi. A început să muncească încă din adolescență și nu s-a ferit niciodată să vorbească despre greutățile cu care s-a confruntat încă de la vârste fragede. Recent, artista a dezvăluit că a lucrat chiar și în cimitir, împreună cu tatăl ei, pentru a avea propriul venit: "La Deva am lucrat cu tata în cimitir, la gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei. Am zis că încep să muncesc și să fac bănuții mei. Primul job a fost în cimitir, cu tata. Primeam 1 milion pe zi." a dezvăluit Lidia Buble, în cadrul emisiunii amintite.

"Am fost femeie de serviciu la tipografie"

Lidia Buble a mărturisit că a schimbat multe locuri de muncă, până a reușit să-și facă un renume în industria muzicală. Artista a lucrat ca femeie de serviciu sau ca bonă, iar apoi a încercat să câștige bani ca ajutor de manager, într-o firmă de vânzări auto: "Am fost femeie de serviciu la tipografie. Eu nu mă duceam cu fetele în oraș, la agățat de băieți, că oricum nu voia nimeni să o agățe pe aia care a lucrat în cimitir... pocăita care a lucrat la cimitir, nu interesam pe nimeni.

Apoi am lucrat la o cafenea, tot un fel de femeie de serviciu, apoi am lucrat la solar. Când am venit în București am fost bonă, apoi ajutor pentru manager de vânzări auto la un brand cunoscut.", a adăugat Lidia Buble, în cadrul aceleiași emisiuni.