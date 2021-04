Lidia Buble, declarații la cald despre viața ei amoroasă! Întrebată dacă este într-o relație, artista a avut o reacție incredibilă

In articol:

Lidia Buble s-a despărțit în urmă cu mai bine de 10 luni Răzvan Simion, cu care a trăit o frumoasă poveste de dragoste circa cinci ani de zile.

Toată lumea a sperat la o împăcare, dar iată că aceasta nu a mai venit. Prezentatorul TV și-a refăcut viața alături de Daliana Raducan, iar acum toată lumea așteapă să vadă cine va fi norocosul care se va afișa la brațul Lidiei Buble.

Vedeta a fost cuplată în nenumărate rânduri cu tot felul de bărbați din lumea monednă, dar s-a dovedit că nu a fost într-o relație cu niciunul. Recent, aceasta a fost văzută în compania lui Cobra Tate, la un restaurant de fițe din Capitală, dar încă nu a spus cu subiect și predicat dacă este sau nu într-o relație.

Lidia Buble[Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, despre viața ei amoroasă! Este sau nu într-o relație?!

Artista ține legătura cu fanii ei prin intermediul rețelelor de socializare, unde le povestește internauților tot ce face atât pe plan profesional, dar și pe plan personal.

Își dorește ca de fiecare dată fanii s-o simtă aproape și este foarte comunicativă cu ei. Astfel că sesiunile de întrebări și răspunsuri sunt o activitate frecventă pe Instagramul ei. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când Lidia a vrut să le satisfacă toate curiozitățile internauților.

Un fan, însă, nu s-a putut abține și i-a pus întrebarea care stă pe buzele tuturor deja de multe luni: are sau nu iubit Lidia Buble! Răspunsul acesteia este interpretabil pentru că după ce a stat pe gânduri puțin, aceasta a zâmbit și a sus, vizibil emoționată: „ Ce frumoasă este viața. Nu știu” ,

Cât despre cum se va simți următorul iubit la brațul ei, Lidia Buble a răspuns: „Tot ceea ce pot să îți spun este că bărbatul meu va fi cel mai fericit și mai împlinit din lume”.

Lidia Buble, despre Daliana Răducan, noua iubită a lui Răzvan Simion: „ Nu sunt geloasă”

Răzvan Simion are o relație cu D aliana Răducan, iar artista a vorbit pentru prima dată pe marginea acstui subiect. Se pare că Lidia Buble nu este deloc geloasă și chiar nu a fost deloc curioasă să o caute pe rețelele de socializare pe actuala iubită a fostului ei. Cântăreața spune despre Daliana că este o „norocoasă”!

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E o norocoasă”, a delarat artista.