Like Creața a ajuns acasă cu fetița ei! Primele imagini și declarații: ”Amândouă am făcut tot ce am putut”

Like Creața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, duminică, 7 martie. Vedeta își anunța urmăritorii din mediul online, la acea vreme, că a devenit mămică de fetiță!

„ O iubesc de mor💖 Da, am nascut si suntem bine, dar n-am apucat sa postez... e prea frumos cu ea si am uitat de Insta/Fb🙈 Va super multumesc pentru mesaje 🙏🏻 Ne revedem curand♥️ PS: maine mergem acasa😍 #zilemagice”, a scris Like Creața în descrierea fotografiei.

Fanii nu au întârziat să reacționeze în secțiunea de comentarii și să îi ureze toate cele bune vedetei, cât și micuței. „Felicitari!!! Multa multa sanatate si sa va bucurati de ea!! E o scumpa!!!❤❤❤❤❤❤🥰😇”, „Cel mai frumos cadou de ziua femeii. Sa îți petreci ziua acasă, cu minunea ta în brațe! Felicitări!! Și La multi ani de ziua mamei!”, „Sa fiți sănătoase și sa va bucurați de mică prințesa! ♥️”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii ale internauților.

Like Creața, primele imagini de acasă cu fetița ei

”Creața”, așa cum îi spun internauții, a ajuns acasă împreună cu micuța ei. Proaspăta mămică este mai fericită ca niciodată alături de minunea ei. Vedeta a postat și un mesaj plin de iubire pe internet, alături de o poză senzațională!

” Hello, world!!!💖 Eu sunt EZA STEFANIA🥰 Nu e frumos sa stau cu spatele, dar mami zice ca-s prea dulce si nu vrea sa ma vada cineva si sa ma fure:)) mai ales acum cand nu poate alerga 🙂 inca nu s-a recuperat in totalitate dupa cezariana🙈 daaa, stiu, v-a tot zis ca o sa nasca natural, chiar a incercat, si eu, amandoua am facut tot ce am putut... Imi zice luptatoarea mea😍Nu intru in detalii pentru ca e tare sensibila acum, ati vazut postarea ei de saptamana trecuta, plange si cand se uita la mine:) o sa va povesteasca ea candva. (…) Va pup tare si abia astept sa ne vedem si “face to face”:)) PS: de azi sunt acasa doar cu mami si cu tati, abia astept sa-i vad cum se descurca cu mine:))”, este o parte din mesajul emoționant, transmis de Like Creața pe rețelele sociale.