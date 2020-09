In articol:

Lili Sandu a adus pe lume în data de 11 august un băiețel frumos și sănătos care a primit nota 10 la naștere. Bucuria pentru părinți a fost extrem de mare, chiar dacă tatăl micuțului nu a putut să-și strângă puiul la piept imediat cum artista a născut, având în vedere regulile stricte impuse odată cu pandemia de coronavirus.

Lili Sandu, probleme cu bebelușul la 24 de ore de la naștere

Sarcina vedetei a decurs foarte bine, dar înainte de a pleca acasă, medicii au anunțat-o că bebelușul ei are o mică problemă de sănătate.

„Thomas a făcut un ichter mai pronunțat din cauza unei incompatibilități de grupă de sânge între mine și Silviu. Oricum nu am fi avut ce să facem nici din perioada sarcinii dacă știam. El a ales grupa tatălui și ne-a dat bătăi de cap. Doamna doctor Cornelia Preda a fost pe fază pentru că exsta riscul să se întâmple asta când plecam acasă și atunci era o panică mult mai mare. Am rămas în spital câteva zile în plus, până bebe a putut fi externat”, a declarat Lili Sandu în cadrul unei emisiuni.

În ccea ce privește hrănirea micuțului, Lili Sandu a declarat mândră: „Îl hrănesc exclusiv la sân și sunt fericită ca mamă că pot face asta pentru el”

Lili Sandu și Silviu Țolu, primele detalii despre botez

Cei doi proaspăt părinți nu au stabilit încă data botezului, dar spun că va exista unul, adaptat vremurilor noastre, în cazul în care starea de alerta se va menține.

„Botezul undeva prin octombrie, noiembrie, dar nu știm sigur. Nu planificăm nimic. Vrem să fim siguri că se poate face. Dacă nu, va fi ceva foarte restrâns. Copilul trebuie botezat”, a declarat Silviu Țolu.

„Țin foarte mult să facem ceremonia religioasă”, a declarat și Lili Sandu.