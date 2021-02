Lino Golden este-n grafic, spaima tuturor din trafic!! Este ireal ce a putut să facă artistul la volanul bolidului său, este un adevarat pericol

In articol:

S-a dus vremea cand Lino Golden era doar un adolescent cu mustaciora si pufos din cale afara. Acum este si el baiat mare… s-a facut artist si se crede tare.

Lino nu prea mai este la moda, cel putin perioada asta, dar cu toate acestea, el incearca sa iasa-n evidenta altfel.

Intrat intr-un con de umbra, vizibil si din avion, mai ales de cand s-a certat cu “tati” Alex Velea, Lino se face remarcat acum prin trafic. Din pacate pentru el nu prea primeste aplauze cand este la volan. Cantaretul este un adevarat pericol si nu prea tine cont de nicio regula de circulatie. Intr-o astfel de ipostaza l-au surprins si paparazzii WOWbiz.ro pe tanarul de 24 de ani.

Lino Golden in trafic[Sursa foto: Paparazzi WOWbiz.ro]

Citeste si: Lino Golden nu poate trece peste moartea tatălui său! Mesajul postat de artist: ”Mereu o să fie un gol în inima mea”

Citeste si: Bill Gates anunță două dezastre mondiale- bzi.ro

In timp ce se afla in bolidul sau, de 50.000 de euro, Lino s-a crezut pe pista de raliu, spre indignarea colegilor din trafic.

Lino Golden masina de lux[Sursa foto: Instagram]

Lino Golden conduce un bolid de lux

Lino Golden si-a cumparat, in urma cu mai bine de 2 ani, masina mult visata, un bolid de lux de peste 80.000 euro. Lino Golden este cunoscut de toata lumea la momentul actual. In plus, artistul munceste destul de mult la cariera sa, ceea ce se poate observa cu ochiul liber.

Cu cat isi da interesul mai tare, cu atat reusitele vor fi si mai mari. Pentru toate eforturile depuse, Lino a decis sa se rasfete putin si si-a achizitionat un bolid de lux. La momentul respectiv, imaginile au facut ravagii in mediul online.

Alaturi de imaginile cu masina, postate pe contul de Instagram al artistului, Lino a mai scris urmatoarea descriere: ”Noul linomobil ❤️🙏🏼💫 Visele devin realitate.

Multumesc familiei mele💫💫”.

Lino Golden in trafic[Sursa foto: Paparazzi WOWbiz.ro]

Citeste si: Lino Golden a uitat-o deja pe Andra Ghinea? Artistul apare la brațul unei noi femei

"Ce pot sa zic... o meriti 🙏🏼🔥🔥🔥/ Prea asa lino mobilul🙏❤️❤️❤️❤️/ Felicitari! Sa conduci intotdeauna cu prudenta!/ Jos Palaria Lino Golden", au fost cateva dintre comentariile primite de Lino la postarea cu masina.