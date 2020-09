Lino Golden a ajuns pe masa de operație! Ce s-a întâmplat cu artistul [Sursa foto: Instagram]

Lino Golden este unul dintre cei mai cunoscuți trapperi din România. EL a ajuns cunoscut după ce a fost luat sub aripa lui Alex Velea. Adevăratul succes l-a cunoscut cu piesele „Panamera” și „Dau Moda”, ultima fiind în colaborare cu Jador.

În urmă cu puțin timp, Lino Golden a făcut un anunț îngrijorător! El și-a luat fanii prin surprindere când a anunțat că astăzi, 30 septembrie, se va opera. Seara trecută, Lino Golden părea destul de bine dispus. El s-a filmat în timp ce cânta și dansa. „Mâine mă operez”, fredona trapperul în videolcipul postat la secțiunea de stories de pe Instagram.

În această dimineață, Lino Golden a postat o fotografie cu el în timp ce se îndreaptă spre spital. „În drum spre operație”, a scris Lino Golden în fotografia poastată la InstaStory. Artistul nu a oferit mai multe detalii despre operație, însă va reveni cu siguranță cu mai multe răspunsuri legat de ce s-a întâmplat.

Lino Golden, în drum spre spital[Sursa foto: Instagram]

Scandal între Lino Golden și Iulia Albu! Artistul i-a aruncat jigniri grave stilistei

Iulia Albu a lansat un atac la adresa lui Lino Golden după ce a făcut o postare controversată pe pagina lui de Instagram. Lino a postat o fotografie în care se afișează cu o sumă uriașă de bani, iar descrierea i-a atras atenția Iuliei Albu. Stilista l-a acuzat de ură rasială.

”@linogolden promoveaza ura rasiala. Sinistru, penibil, abject. Asta, fireste, Daca nu cumva considera ca Suntem toti niste “animale” unii oi, probabil, altii cotârle. “Of mice and men” as putea vorbi ore in sir. Pacat ca nu am compania lui Steinbeck. Aviz brandurilor pe care le endorseaza. Hai sa vorbim despre influencing 🦩”, este mesajul postat de fashionistă, pe pagina ei de Instagram.

Lino Golden a asaltat-o pe Iulia Albu cu mesaje și jigniri după ce a făcut public mesajul de mai sus.

