Lionel Messi a fost nevoit să apeleze la ajutorul Poliției, pentru a putea mânca într-un restaurant din Argentina. Vezi motivul!

In articol:

Lionel Messi, situație neașteptată în Argentina! Starul de la PSG a fost nevoit să apeleze la ajutorul Poliției, pentru a putea mânca într-un restaurant din Buenos Aires.

Lionel Messi a apelat la ajutorul Poliției, pentru a putea mânca într-un restaurant din Argentina

Lionel Messi a plecat la Buenos Aires, unde urmează să evolueze pentru naționala Argentinei. De altfel, acesta va fi primul meci jucat de naționala sud-americană după cucerirea Cupei Mondiale din Qatar.

Sosirea lui Messi în Argentina a stârnit o mare de reacții, întrucât o mulțime de fani s-au strâns și au încercat să intre în contact cu celebrul fotbalist. Așa se face că, pentru a putea mânca la un restaurant, sud-americanul a fost nevoit să apeleze la ajutorul Poliției. Majoritatea fanilor își doreau o fotografie cu Messi, însă autoritățile i-au deținut la distanță de starul lui PSG, pentru a se asigura că lucrurile nu vor degenera. Culmea, Leo Messi nu a fost deloc deranjat de mulțimea care îl solicita și a fost surprins zâmbind când era însoțit de polițiști la Buenos Aires, se arată pe digisport.ro.

Meciul Argentinei va avea loc joi seară și reprezintă un amical cu Panama, pe „Monumental”. Toate biletele pentru acest meci, 63.000 la număr, s-au epuizat în doar două ore. „Tu nu ai abandonat niciodată! Și astăzi ești din nou în țara ta, campioană a lumii. Bine ai venit, Leo!”, i-a transmis Claudio Tapia, președintele federației argentiniene, citează gsp.ro.

Citește și: Denis Alibec a dezvăluit marile sale obiective din această perioadă: „Vreau să ne calificăm și să fiu golgheterul preliminariilor”. Vezi programul României în preliminariile EURO 2024

Messi nu ar mai avea în plan să rămână la PSG

Leo Messi nu ar mai avea în plan să rămână la PSG. Campionul mondial a refuzat ofertele înaintate de șeici, scrie presa internațională. Totodată, La Vanguardia a notat recent că gruparea pariziană i-ar fi propus lui Lionel Messi o reducere de salariu pentru sezonul 2023/2024, însă atacantul a refuzat și este tentat să plece din Europa.

În afara Europei, două variante ar fi Inter Miami, clubul deținut de David Backam, care a transmis deja că este interesat să îl transfere pe Messi, dar și clubul argentinian Newell's, unde campionul a jucat în copilărie.

Citește și: Arabii s-au săturat de Cristiano Ronaldo! Cu ce gesturi a dat-o în bară starul portughez de data aceasta: „Îi cer Ministrului Turismului să intervină!”

Citeste si: „Eu nu aș avea voie să mă recăsătoresc?” Îndrăgita artistă, pregătită să îmbrace iar rochia de mireasă! Cine este, de fapt, iubitul Savetei Bogdan- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cel de-al doilea tânăr implicat în accidentul cu ATV-ul în Prahova a pierdut lupta pentru viață la 10 zile după ce a murit prietenul lui/”Cu două zile înainte se mișca, a strâns mâna mamei lui și se dezumflase la față”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lino Golden, lovitură dură pentru Alex Velea! Cântărețul și-a acoperit tatuajul cu cel care l-a lansat în muzică- radioimpuls.ro

În sezonul curent, Lionel Messi a evoluat în 31 de meciuri pentru PSG. Atacantul a marcat 18 goluri și a oferit 17 pase decisive. În plus, Messi este câștigătorul trofeului FIFA The Best.

Surse: digisport.ro, gsp.ro