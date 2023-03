Lionel Messi revine la FC Barcelona? Ce a declarat președintele clubului, Joan Laporta, pe marginea acestui subiect: „Da, este adevărat!”

In articol:

Președintele FC Barcelona, Joan Laporta, a participat marți la un eveniment public, unde a vorbit despre situația lui Lionel Messi, precum și despre o posibilă revenire a starului argentinian la clubul catalan.

Joan Laporta (60 de ani), președintele FC Barcelona, a participat marți la un eveniment public, în cadrul căruia a fost întrebat despre situația lui Lionel Messi (35 de ani). Astfel că, presa spaniolă scrie că gruparea catalană ar dori să îl aducă pe Messi pe Camp Nou.

În declarația sa, Joan Laporta nu a negat interesul pentru starul argentinian, însă a menționat clar că nu dorește să influențeze sau să intervină în negocierile dintre Leo Messi și PSG:

„A trebuit să iau decizia respectivă (n.r întrebat despre plecarea lui Messi la PSG). Clubul se află deasupra tuturor. Am fost trist la acel moment. Am fost nevoit să fac o alegere și am ales binele clubului. M-am intersectat cu Leo la Paris.

M-am întâlnit cu tatăl lui, da, este adevărat. Am discutat despre situația jucătorului și l-am felicitat pentru triumful de la Cupa Mondială. Am discutat despre contribuția pe care a avut-o Leo la turneul final. La această oră nu vrea să mă bag peste PSG, să fiu lipsit de respect. Momentan nu vreau să vorbesc public despre o posibilă revenire a lui Messi, din respect pentru el și pentru PSG.

Să fiu președintele clubului FC Barcelona este o mare onoare, dar știu că am și o mare responsabilitate. Vreau numai binele clubului.”, a declarat Joan Laporta, președintele FC Barcelona citează sport.ro.

Lionel Messi [Sursa foto: MediaFax Foto]

Messi nu ar avea în plan să rămână la PSG

Deși Joan Laporta nu vrea să intervină în negocierile dintre Messi și PSG, se pare că însuși campionul mondial a refuzat ofertele înaintate de șeici, scrie presa internațională. Totodată, La Vanguardia a notat recent că gruparea pariziană i-ar fi propus lui Lionel Messi o reducere de salariu pentru sezonul 2023/2024, însă atacantul a refuzat și este tentat să plece din Europa.

În afara Europei, două variante ar fi Inter Miami, clubul deținut de David Backam, care a transmis deja că este interesat să îl transfere pe Messi, dar și clubul argentinian Newell's, unde campionul a jucat în copilărie.

În sezonul curent, Lionel Messi a evoluat în 29 de meciuri pentru PSG. Atacantul a marcat 18 goluri și a oferit 16 pase decisive. În plus, Messi este câștigătorul trofeului FIFA The Best.

Lionel Messi [Sursa foto: Profimedia]

