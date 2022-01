Lista completă a nominalizărilor la Globurile de Aur. Pe 9 ianuarie 2022 va avea loc gala de decernare a premiilor

Globurile de Aur 2022 [Sursa foto: Captură YouTube Golden Globes] 08:43, Jan 4, 2022 Autor: Daniela Radan

Premiile numite „Globul de Aur” sunt premii americane, acordate celor mai bune filme și seriale în fiecare an în timpul unei cine de lux. Aceste premii se oferă încă din anul 1944 de către Asociația de presă străină de la Hollywood și ocupă un loc foarte important în seria de premii cinematografice, culminând cu Premiul Oscar.

Nominalizările la Globurile de Aur 2022

Nominalizările la Globurile de Aur pentru cea de-a 79-a ediție au fost anunțate de rapperul american Snop Dogg, iar câștigătorii vor fi desemnați pe data de 9 ianuarie 2022. Iată lista completă a actorilor, actrițelor, filmelor și serialelor propuse anul acesta! Drama HBO „Succession” a obținut cele mai multe nominalizări la categoria seriale de televiziune, și anume cinci nominalizări.

Cea mai bună actriță într-un serial de televiziune, musical sau comedie

Hannah Einbender, "Hacks"

Elle Fanning, "The Great"

Issa Rae, "Insecure"

Tracee Ellis Ross, "black-ish"

Jean Smart, "Hacks"

Cea mai bună actriță într-un serial de televiziune, dramă

Uzo Aduba, "In Treatment"

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Christine Baranski, "The Good Fight"

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale"

Mj Rodriguez, "Pose"

Cea mai bună actriță, dramă

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "The Lost Daughter"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Lady Gaga, "House of Gucci"

Kristen Stewart, "Spencer"

Cea mai bună actriță, musical sau comedie

Marion Cotillard, "Annette"

Alana Haim, "Licorice Pizza"

Jennifer Lawrence, "Don't Look Up"

Emma Stone, "Cruella"

Rachel Zegler, "West Side Story"

Cel mai bun actor într-un film, dramă

Mahershala Ali, „Swan Song"

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog"

Will Smith, "King Richard"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"

Cel mai bun actor într-un film, musical sau comedie

Leonardo DiCaprio, "Don't Look Up"

Peter Dinklage, "Cyrano"

Andrew Garfield, "Tick, Tick... Boom!"

Cooper Hoffman, "Licorice Pizza"

Anthony Ramos, "In the Heights"

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune, dramă

Brian Cox, "Succession"

Lee Jung-jae, "Squid Game"

Billy Porter, "Pose"

Jeremy Strong, "Succession"

Omar Sy, "Lupin"

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune, musical sau comedie

Anthony Anderson, "Black-ish"

Nicholas Hoult, "The Great"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Cel mai bun film străin

"Compartment No. 6"

"Drive My Car"

"The Hand of God"

"A Hero"

"Parallel Mothers"

Cel mai bun film, dramă

"Belfast,"

"CODA"

"Dune"

"King Richard"

"The Power of the Dog"

Cel mai bun film, musical sau comedie

"Cyrano"

"Don't Look Up"

"Licorice Pizza"

"Tick, Tick... Boom!"

"West Side Story"

Cel mai bun regizor de film

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "The Power of the Dog"

Maggie Gyllenhaal, "The Lost Daughter"

Steven Spielberg, "West Side Story"

Denis Villeneuve, "Dune"

Cel mai bun serial TV, dramă

"Lupin"

"The Morning Show"

"Pose"

"Squid Game"

"Succession"

Cel mai bun serial TV, musical sau comedie

"The Great"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Reservation Dogs"

"Ted Lasso"

Cea mai bună coloană sonoră film

"The French Dispatch"

"Encanto"

"The Power of the Dog"

"Parallel Mothers"

"Dune"

Unde poți vedea gala Globurilor de Aur 2022

Gala Globurilor de Aur 2022 este difuzată de către trustul media National Broadcasting Company (NBC) încă din anul 1996, când Asociația de presă străină de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association- HFPA) a semnat un contract cu aceștia. Se pare însă, că cea de-a 79-a ediție nu va fi transmisă publicului, întrucât NBC nu dorește să participe la gala de decernare. Motivul invocat de trustul media este lipsa diversității de culoare din rândul membrilor HFPA. Totodată, pe baza aceluiași motiv, actorul american Tom Cruise a returnat cele trei Globuri de Aur pe care le-a primit de-a lungul carierei sale.

