Litoralul românesc i-a transformat vacanța în coșmar: "Toxinfecţie alimentară, 13 ore în trafic, preţuri mai mari ca în Dubai şi multă gălăgie"

Șeful Federației Române de Culturism a avut multe de reproșat în privința serviciilor oferite pe litoralul românesc și a condițiilor de la mare. Sportivul, plecat în vacanță cu familia, a trecut prin momente dificile după ce soția și cei trei copii s-au îmbolnăvit și au ajuns la spital.

Familia lui Gabriel Toncean, vacanță de coșmar

Gabriel Toncean a simțit nevoia să-și exprime pe pagina personală dezamăgirea cu privire la vacanța petrecută pe litoralul românesc. Președintele Federației Române de Culturism a dezvăluit că a trăit o experiență frustrantă la malul mării și nu a putut deloc să se bucure de concediu, din cauza condițiilor și a situațiilor pe care le-a întâmpinat. Bărbatul a povestit că prețurile sunt exorbitante raportat la serviciile prestate, fiind mai mari decât cele întâlnite în destinații precum Dubai sau Miami.

Mai mult, sportivul a fost fost revoltat că pe plajă se plimbau comercianți ilegali, cărora nu li se făcea niciun control, dar care provocau o gălăgie infernală: "Toxinfecţie alimentară, 13 ore în trafic, preţuri mai mari ca în Dubai şi multă gălăgie. Asta a fost experienţa noastră pe litoralul românesc. Am călătorit mult, dar nicăieri, nici măcar în Dubai, Miami sau Nisa nu am găsit preţuri la fel de mari ca pe litoralul românesc. Şi asta nu este principala problemă. Pe plajă am fost deranjaţi continuu de vânzătorii ambulanţi. Nu puteai să te odihneşti 30 de minute, fără să apară lângă tine un samsar care urla pentru a-şi promova covrigii, porumbul, nămolul sau pozele cu ponei. Colac peste pupăză, la întoarcere am stat 13 ORE în trafic, pentru a parcurge 600 de kilometri. Nu mi-am imaginat că după 30 de ani de la Revoluţie, nu doar că România nu s-a dezvoltat atât de mult pe cât ar fi fost normal, ci, în unele aspecte, chiar am regresat. Este inadmisibil să petreci 2 zile din concediu pe drum, pentru a ajunge la mare!", a scris Gabriel Toncean pe pagina lui personală.

Copiii și soția sportivului, depistați cu enterocolită în concediu

Gabriel Toncean și familia s-au confruntat și cu probleme de sănătate când s-au întors acasă de la mare, căci cei trei copii și soția sportivului au fost depistați cu enterocolită, din cauza mâncării consumate pe litoral.

De asemenea, băiețelul președintelui Federației Române de Culturism a ajuns chiar la Urgență din cauza vărsăturilor repetate și a fost nevoie să i se administreze perfuzii: "Pe lângă faptul că mâncarea este scumpă, mai este şi proastă. Cei 3 copii, dar şi soţia, s-au întors acasă cu enterocolită. Cu băiatul am ajuns chiar la urgenţă, pentru perfuzii, din cauza vărsăturilor repetate. Este inadmisibil să te întorci din concediu bolnav, din cauza lipsei controalelor! Este inadmisibil ca plaja să fie plină de comercianţi ilegali! Este inadmisibil să cheltui mai mult pe un concediu la Marea Neagră, decât pentru un sejur de 7 nopţi, cu zbor inclus, în Maldive!", a fost mesajul transmis de Gabriel Toncean pe Facebook.