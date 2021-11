Live stream "Doctorul minune" 15 noiembrie 2021. Episodul de luni poate fi vizionat video online

In articol:

Live stream "Doctorul minune", episodulde luni 15 noiembrie 2021. Tot ce se întâmplă în serialul turces poate fi vizionat și live online.

Live stream "Doctorul minune", luni, 15 noiembrie 2021

Episodul de azi, 15 noiembrie 2021, poate fi vizionat și live. Cei care nu vor să rateze "Doctorul minune", au posibilitatea de a viziona online serialul de pe tabletă, laptop sau telefon.

În episodul din aceastăs eară vom afla ce se întâmplă cu starea cu Adil. Deși este grav de câteva zile, situația lui Ali nu o impresionaează prea mult pe Vuslat, care propune ca acesta să fie trecut în îngrijire paliativă. Nazlî și dr. Ferman sunt șocați de ideea acesteia, deoarece acolo sunt trimiși pacienții cu boli în stadiu terminal, iar aceștia nu cred că Ali ar fi într-o asemenea situație.

Nazlî și Ferman nu renunță în a crede că Ali va ieși din starea de comă în care se află și se gândesc la o soluție absolut inedită, pe care nimeni nu o bănuiește. VEZI AICI episodul "Doctorul minune" 15 noiembrie 2021 live online!

Vuslat nu empatizează deloc cu tristele evenimente petrecute în instituția medicală. Nici moartea profesorului Adil și nici starea gravă în care se află Ali nu o impresionează. Ba mai mult, ea profită, pentru a găsi filmarea făcuta recent de regretatul profesor și care o incriminează.

Vuslat îi amenință pe Nazlă și Ferman cu concedierea, dacă vor încălca regulile din spital din dorința lor de a-l salva pe Ali.

Însă, planul lui Nazlî și Ferman o vor lua prin surprindere pe aceasta.

Nu ratați, în această seară, de la ora 20:00, un nou episod impresionant din “Doctorul minune”, la Kanal D și live stream online pe kanald.ro.

Taner Olmez a muncit luni de zile înainte de a juca rolul lui Ali Vefa în "Doctorul minune"

Taner Olmez a declarat într-un interviu recent pentru presa din Turcia că se documentează pentru fiecare rol pe care îl joacă. Pentru interpretarea lui Ali Vefa, actorul s-a documentat luni de zile înainte. El a mărturisit că a cunoscut mulții copii cu autism și a stat de vorbă cu părinții lor.

"Am întâlnit mulți copii cu autism, am vorbit cu familiile lor. De cele mai multe ori am tăcut și am observat, m-am implicat în lumea lor. M-am dus la ei acasă, am stat cu ei în camera lor. Ali este un personaj special, dar și pentru un rol secundar aș dedica timp să mă documentez, așa am procedat mereu. Asta este datoria fiecărui actor, este o responsabilitate pe care o are în fața publicului.", a adăugat Taner Olmez potrivit instyle.com.