LIVE STREAM online "Doctorul minune", episodul de miercuri, 6 octombrie 2021. AICI poți să vezi LIVE serialul difuzat la Kanal D

Episodul nou din serialul "Doctorul minune", de pe 6 octombrie 2021 poate fi vizionat live stream online. Serialul paote fi văzut de pe tabletă, telefon sau laptop pe kanald.ro.

LIVE STREAM online "Doctorul minune", episodul de miercuri, 6 octombrie 2021

Ali este în stare de șoc

În episodul de miercuri, 6 octombrie 2021, din serialul "Doctorul minune" vor avea loc întâmplări impresionante. În acest episod, care poate fi vizionat LIVE pe kanald.ro, Ali trece prin momente dificile. El este nevoit să facă față unor încercări grele, iar cea care îi este alături este Nazli.

Tânărul rezident încearcă să înțeleagă și să afle de ce a murit o pacientă. El află, pentru că deja este cunoscut pentru mintea sa sclipitoare, și este nevoit să fie sincer cu fiul pacientei, pentru că și acesta este în pericol de moarte.

De parcă nu era suficient ce se întâmplă în acea zi la spital, Ali mai are parte de un moment dificil pentru el. Tatăl său este grav bolnav și decide să meargă să îl vadă. Ali se teme de revederea cu tatăl său, care i-a marcat copilăria, dar totuși știe că are puterea să-l ierte pentru tot răul pe care i l-a provocat încă de mic copil.

Decizia lui Ali de a-și lua rămas bun de la tatăl său îi aduce mamei o mare bucurie, însă nimeni nu își imaginează ce are să se întâmple.

Nazli

"Doctorul minune" este un serial turcesc de mare succes în mai multe țări, iar în prezent se află printre preferințele românilor, pentru că este difuzat la Kanal D. Serialul poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D și LIVE pe kanald.ro.

"Doctorul minune" îl are ca personaj central pe Ali Vefa. Tânărul, care suferă de autism, are o copilărie grea, fiind alungat de toți din jurul lui, inclusiv de tată. Viața sa este greu încercată și de o dramă care i-a provocat o durere imensă. Fratele său, singurul care îi era aproape, a murit sub privirile sale. Acesta a fost momentul în care a decis că vrea să devină medic, pentru a salva viața oamenilor. Astfel, el reușește să termine primul Facultatea de Medicină, pentru că în ciuda diagnosticului său, el are o inteligență sclipitoare.

Ali Vefa ajunge rezident într-un spital din Istanbul unde uimește medicii cu soluțiile sale salvatoare. El are la dispoziție șase luni pentru a dovedi că merită un loc printre medicii de elită.

Serialul aduce în fața telespectatorilor cazuri medicale rezolvate cu implicarea medicilor, dar și a lui Ali, dar și povești de dragoste.

