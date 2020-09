Live Video Bravo ai Stil - Ediția de vineri, 25 septembrie

Vanatoarea de stele continua si in editia din aceasta seara, la “Bravo, ai stil! Celebrities”, puncte atat de importante pentru celebritatile acestui sezon. Astazi, de la ora 23:00, la Kanal D, concurentele sunt gata de o noua defilare pe podiumul “Bravo, ai stil! Celebrities”, in goana dupa stelele care conteaza atat de mult in clasamentul saptamanal, in editiile eliminatorii.

Emisiunea Bravo ai Stil Live Video Online pe Kanal D

Asa cum ne-au obisnuit, cei trei jurati, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Catalin Botezatu debordeaza de sinceritate si, cu o relaxare totala, vor oferi detalii despre ei nestiute pana acum de fanii lor. Astfel in una din pauzele de la filmari, cei trei jurati vor raspunde cu sinceritate tirului de intrebari incomode, intitulat “Am/N-am!”

Daca au scapat de o amenda de circulatie, doar pentru ca sunt celebri, daca s-au cautat singuri pe Google si cine a ramas blocati in lift vreodata veti putea afla urmarind o editie fabuloasa a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, in aceasta seara, la ora 23:00, la Kanal D sau LIVE pe kanald.ro