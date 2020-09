Live Video În căutarea adevărului - Ediția de vineri, 18 septembrie

In articol:

În căutarea adevărului - Ediția de vineri, 18 septembrie

În episodul de astăzi al emisiunii "În căutarea adevărului" vedem o poveste plină de emoție și răsturnări de situație. Astăzi, la "În căutarea adevărului", telespectatorii vor intra în casa familiei Plesa. Astăzi vedem povestea familiei Plesa formata din Marcel 48 de ani, Daniela 47 ani, Anca 27 ani fiica Danielei din prima casatorie pe care Marcel a infiat-o, Violeta 22 de ani fiica lui Marcel si a Danielei. Povestea se desfasoara in apropierea nuntii Violetei cu Paul, iubitul ei. Aflam ca de fiecare cand Daniela vorbeste cu Anca, pe Marcel il irita si-l scoate din pepeni. Anca a plecat de acasa din cauza lui Marcel acum 6 ani pentru ca un mai suporta sa traiesca cu el in casa. Marcel fiind un barbat posesiv nu suporta ca Anca sa-i raspunda sau sa nu faca cum spunea el.

Tot în episodul de astăzi vedem că se apropie nunta Violetei, iar Anca vine acasa pentru nunta. Anunta ca din toamna o sa revina in Bucuresti, pentru ca in cei 6 ani a muncit si a strans destui bani ca acum sa reia studiile si sa munceasca in București. Marcel nu crede o iota din ce zice Anca, ba chiar improsca cu noroi in ea. Intr-o zi cand Anca si Violeta au fost la proba rochiei de mireasa, Anca a surprins o discutie a lui Paul cu o domnisoara careia ii spune cat de mult o iubeste si abia asteapta sa o vada. Anca a mascat momentul pana cand nu a mai suportat presiunii si i-a spus mamei ei. Daniela nu prea a crezut-o si i-a cerut de mai multe ori confirmarea pana l-a auzit si pe Marcel. Cand a auzit Marcel cele spuse de Anca a inceput sa o denigreze si a izgonit-o din casa. Anca s-a dus la hotel, unde a fost sunata de mama ei si impreuna au pus la cale un plan sa-l prinda pe Paul in fapt. Zis si facut. Anca a inceput urmarirea lui Paul si l-a prins cand acesta s-a intalnit cu o domnisoara pe strada si se sarutau. L-a filmat sa aiba dovezi pentru a-i inchide gura lui Marcel. Ce a spus Violeta si Marcel cand au vazut imaginile cu Paul, dar si de ce a plecat 6 ani de acasa Anca aflati in episodul de astazi pe Kanal D sau online pe kanald.ro