Bianca și Livian, din perioada în care mai formau un cuplu

In articol:

Livian și Bianca au fost cel mai urmăit și votat cuplu din casa Puterea dragostei. Ei au încercat să rămână unul lângă altul în casă, dar și o perioadă scurtă de timp după ce au câștigat împreună sezonul al doilea. Acum, ei s-au despărțit și se întrec în dezvăluiri.

Bianca suferă după ce Livian s-a afișat cu noua lui iubită, Florentina. „Lobo” și-a rugat fanii să nu o mai atace pe fata cu care se vede acum pentru că nu are nicio vină.

"Toată chestia asta este între mine și Bianca, nu înțeleg de ce implicați și alte persoane. De ce o implicați și pe fata cu care ies. Dacă este să atacați pe cineva, mă puteți ataca pe mine. Nu dați în fată, în susținătorii mei”, a declarat Livian, în ultimul său vlog.

Livian a recunoscut tot, după ce a câștigat Puterea dragostei: „Țelul meu a fost trofeul ala”

În ultimul său vlog postat pe Youtube, Livian le-a răspuns fanilor tuturor întrebărilor de până acum. El susține că a fost alături de Bianca în perioada în care s-a aflat de videoclipuri, însă lucrurile s-au schimbat după aceea. A vrut să părăsească emisiune, însă a rămas pentru a putea câștiga.

„Astăzi vă răspund la mare întrebare din capul vostru. Ce a fost Livian: un actor excepțional, escroc sentimental sau un băiat sincer? Dragilor, am fost toate trei. Tot ce a fost între mine și Bianca a fost sinceritate și sentiment. Nu vreau să dau detalii, să arunc cu pietre, vorbesc așa pe larg. Totul s-a rupt între mine și ea din ianuarie, de atunci s-a rupt ideea de a avea o relație cu Bianca. Deși mă gândeam că poate o să se schimbe și o să fie bine, dar în sinea mea știam că nu o să fiu cu ea. Rațiunea mea îmi spunea asta. Erau cerințe pe care ea nu le îndeplinea, la fel și eu. Să o luam cronologic. Prin februarie au apărut clipurile, am rămas alături de ea să treacă peste etapa aia grea, iar pe la final de februarie-martie eu am zis că vreau să părăsesc emisiunea pentru că nu îmi mai văd scopul, rostul. Deși toată lumea îmi zicea să mai rămân pentru că ce am oferit eu emisiunii și ce ai sacrificat tu să fii acolo, ieși cu o imagine puțin aiurea. Eu nu înțelegeam de ce ies cu o imagine aiurea, pentru că eu am fost cel care a protejat-o pe Bianca atâtea luni de zile, cel care i-a dat altă imagine (...) Eu am ajutat-o pe Bianca să evolueze. Eu n-am lăsat-o pe Bianca acolo baltă, pe zero bani”, a declarat Livian.

Livian: „Am dat afară bani, sentimente. Eu ce am facut acolo?”

Fostul concurent a povestit despre sacrificiile financiare pe care le-a făcut pentru a se putea vedea cu Bianca în afara emisiunii.

„Eu sunt foarte sincer cu voi și foarte deschis. În fiecare weekend eu și Bianca ne vedeam la hotel. Puneți numai asta: cost hotel, cost restaurant. Trei zile pe săptămână. Două-trei nopți pe săptămână și două-trei mese pe zi. Vin 400 de euro pe săptămână, în 10 zile? Eu m-am trezit în fața faptului împlinit în februarie. Cu ce m-am ales eu după emisiunea asta? Cu nimic. Cu o imagine... nu știu de care. Poate cu câțiva susținători în plus, dar nu am mulțumit pe toată lumea. Nu erați mulțumiți nici când am stat zid în fața ei și arunca cu pietre în mine. Nu a fost bine nici când am ținut-o de mână când toți i-au întors spatele, nici când am ridicat-o atunci când toți dădeau în ea. Atunci am zis așa, contul meu e atât, eu am stat 7 luni. În mod normal pentru cine am stat? Cine vine acolo vine să se afirme, dar pe parcurs gândul mi s-a schimbat pentru că aveam sentimente pentru Bianca. Am dat afară bani, sentimente. Eu ce am facut acolo? Am stat să-i ajut pe alții. Mi-am pus familia în cap, prietenii. Când am zis că plec am fost sincer, apoi am câștigat de 3 ori premiul și apoi am zis: de ce să plec? Dacă tot am venit, am zis să stau și să câștig și eu ceva. Țelul meu a fost trofeul ala”, a adăugat câștigătorul sezonului doi Puterea dragostei.

Livian de la Puterea dragostei, în ultimul său vlog[Sursa foto: Captură YouTube]

Livian a recunoscut că s-a folosit de „bibișori” și de celelalte fete din emisiune pentru a câștiga

„Bibișori, din februarie-martie și până la final am vrut să vă țin la cald, vă recunosc acum și vouă, și la haită. Voi sunteți mulțumiți pe moment, niciodată nu e bine. Așa că v-am ținut la cald, dar în tot acest timp am avut grijă de Bianca. I-am făcut youtube-ul ală din care a câștigat 15.000 de euro de la finalul competiției. Dacă nu eram eu, nu făcea youtube. Eu am avut grijă de ea ca atunci când iese din emisiune să aibă imagine bună, să aibă bani în cont. V-am ținut la cald și a trebuit să am grijă de toate: de Bianca, de susținători, de familia mea, de fetele din casă pentru că aveam nevoie de votul lor pentru a câștiga. Asta a fost adevărul, v-am ținut la cald”, a adăugat Livian, în vlog-ul său.

Livian o amenință pe Bianca! Ce secret a aflat fostul iubit al brunetei: „E pe punctul să se afle!”

Într-un final, Livian a vorbit despre săptămâna în care au stat împreună în București. Fostul concurent a aruncat bomba! Se pare că Livian a aflat un secret care l-a făcut să încheie relația cu Bianca.

„Eu totuși am sperat că ea se va schimba, îmi zicea că afară este altfel. Am stat cu ea în săptămâna aia când am venit la București cu Petzi. A încercat să mă prostească iar în săptămâna aia. Cum? Am rămas la ea. Eu când nu eram cu langa ea nu mai voiam să fiu cu ea, dar când eram amândoi nu mai eram curios de nimic. Ziceam să trăiesc momentul și clipa. Sentimentul mă mai prostea. În săptămâna aia s-au mai întâmplat niște faze, eu am zis doar pe sfert și jumătate. Ca să trag un semnal de alarmă în fața Biancăi. Ea după ce s-a întâmplat toată faza asta, mai arunca câte un fitil să-mi pună susținătorii în cap, apoi pe la 2-3 noaptea îmi trimitea mesaje și își cerea scuze. Nu poți face așa ceva dacă ai sentimente pentru cineva. Chiar dacă ea întărâta susținătorii împotriva mea, eu tot am fost alături de ea. Eu când mă duc la drum cu o fată, dar trec câteva luni și apare un secret. Tu nu mi-ai zis nimic. Trecem peste, dar îți zic atunci să-mi spui tot, că eu nu pot să dorm cu un străin în pat, să fiu luat prin surprindere. Au apărut clipurile din februarie, trec și peste astea. Am ajuns, s-a terminat competiția și am mai aflat ceva când am stat la ea. Atunci am zis, trebuie să ai un tupeu extraordinar ca eu să trec peste ce a apărut, clipurile și toate alea, iar tu mă lași totul până când nu se mai poate ascunde. E pe punctul să se afle!", a spus Livian. (Citeste si: Bianca Comănici, hotărâtă să îl uite pe Livian: "Relația noastră s-a încheiat" Ce mesaj le-a transmis susținătorilor?)