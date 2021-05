Livian de la Puterea Dragostei, acuzații dure după bătaia dintre Robert Ionescu și Rafaelo: ”De foame au ajuns să facă teatru”

In articol:

Livian de la Puterea Dragostei și-a dat cu părerea despre scenele incredibile, care au avut loc în platoul emisiunii prezentate de Mirela Vaida! Robert Ionescu, fost concurent de la Puterea Dragostei, a sărit la bătaie la Rafaelo. Vloggerul l-a acuzat pe cântăreț că i-a furat iubita, după ce i-a surprins îmbrățișati.

De acolo a pornit un întreg scandal între doi foști prieteni!

” Nu puteam să las treaba așa, pentru că lumea îmi trimite mesaje: „băi, obraznicule, îi furi iubita omului”. A venit femeia să vorbim despre un clip. Noi ne-am văzut la Ploiești, am fost la studio, i-am arătat piesa, că vreau să participe, să joace. A zis „ok”.

E frumoasă și vreau să joace în clip. În București a venit la mine, pentru că era în zona ei. Am coborât, am vorbit cu ea.(...) Ea mi-a zis mie că s-a certat cu Robert seara și mi-a zis că vrea să-i dau un sfat. Eu știind că Robert are multe secrete, știu cum e el ca persoană. Lumea-l vede îngeraș, dar el e Dracula pe pământ. Eu vorbisem cu el și i-am zis că aș lua-o într-un clip, dar cred că a uitat. Eram în fața blocului. Eu sunt cel mai pașnic om, nu mă cert cu nimeni. Nu l-am făcut „sărăcie”, așa e el. Eu vreau să lămuresc situația să nu-mi mai dea oamenii mesaje.(...) Eu fac haz de necaz, dar nu-mi face bine că mă înjură lumea. Nu vreau să am nicio confruntare față în față. Eu sunt foarte pașnic, dar dacă sunt provocat, dau bine!”, i-a spus Rafaelo.

Livian de la Puterea Dragostei consideră că cei doi joacă teatru

Livian, câștigătorul sezonului doi Puterea Dragostei, și-a spus părerea într-un videoclip postat pe TikTok. Băiatul lui Nelson Mondialul consideră că cei doi foști concurenți, de la emisiunea fenomen de la Kanal D, au jucat teatru în tot episodul cu bătaia din platoul televiziunii respective.

” Pe lângă că e o foarte mare vrăjeală, la această vrăjeală ia parte și o persoană care a blamat alte persoane sau care susține că nu face teatru la televizor.. și uite că de foame au ajuns să facă teatru. Știi că e vrăjeală, dar te uiți ca să mai râzi. L-am mai auzit când era cu Vulpița și Viorel (despre Rafaelo), când zicea toată lumea că face teatru. Mă, omul face teatru, dar are vrăjeala lui, mai dă câte o vorbă. E fain să se facă spectacol, dar să nu se ducă la nivelul de prosteală. Adică chiar s-o dai pe față prosteală, nu-i frumos, că-ți bați joc de oameni, de cei care urmăresc și nu-i bine”, a spus Livian, despre bătaia dintre doi foști concurenți de la Puterea Dragostei.

