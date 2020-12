Livian de la Puterea Dragostei aruncă bomba: „Este oficial! Eu cu Ligi suntem într-o relație...”

Livian și-a surprins fanii de pe Instagram cu un anunț despre colaboarea lui cu Ligi, cu care se pare că are și o frumoasă relație de prietenie. Cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei au fost colegi în show-ul de la Kanal D, iar acum se apropie cu pași repezi de momentul în care vor lansa prima piesă împreună.

In articol:

„Este oficial! Am un anunț foarte important! Eu eu Ligi suntem într-o relație…. Suntem într-o relație cu muzica. Sperăm să vă placă!”, le-a spus Livian fanilor lui și ai lui Ligi.

Livian, despre colaborarea cu Ligi de la Puterea Dragostei

Deși telespectatorii Puterea Dragostei s-au gândit că Ligi și Livian ar forma un cuplu, după ce au apărut primele zvonuri în acest sens, câștigătorul celui cel de-al doilea sezon al emisiunii a șinut să le dezmintă.

Citeste si: Trump: „Voi câștiga cu ajutorul anumitor persoane foarte importante” - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

”Eu cu Ligi am o relație foarte bună de prietenie, pe care am păstrat-o din competiție. Urmează să scoatem ceva frumos împreună”, a afirmat Livian despre Ligi.

Ce a spus Ligi despre ea și Livian

Și Ligi a vorbit într-un video despre colaboarea cu Livian, după ce fanii emisiunii au atacat-o, crezând că este într-o relație cu el.

Citeste si: Bogdan Mocanu, la restaurant cu o tânără misterioasă. Cum a fost surprins fostul concurent de la Puterea Dragostei cu o blondină

”O colaborare nu înseamnă că am ceva cu omul ăla. Nu este nimic între mine și Livian. Hate-ul vostru nu o să mă oprească din ceea ce îmi doresc. Dintr-o simplă colaborare, ați făcut un adevărat circ. Nu înțeleg de ce spuneți că mi-am bătut joc de Bianca. Ce am făcut? Mi-am făcut curaj să cânt. Eu cu Bianca nu am nicio problemă. Între mine și Livian nu există nimic intim și nici nu va exista”, a spus Ligi, fosta concurentă de la Puterea Dragostei.