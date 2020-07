In articol:

Livian, unul dintre finaliștii Puterea Dragostei, a făcut declarații despre Andreea Mantea, prezentatoarea show-ului matrimonial, care astăzi va intra pentru ultima dată în studioul emisiunii.

Livian, care este concurent încă de la începutul sezonul 2 Puterea Dragostei, spune că în lunile petrecute în Turcia, la emisiune, Andreea Mantea i-a fost de mare ajutor. Livian mărturisește chiar că datorită acesteia, el a rămas în emisiune și acum este în Finala Puterea dragostei.

Livian de la Puterea Dragostei pentru Andreea Mantea: ”Dacă nu ar fi fost Andreea, eu mai mult ca sigur că aș fi părăsit competiția”

”Nu are rost să mai spun că Andrea Mantea e o sursă de inspirație pentru tineri. Nu are rost să mai spun că Andreea când vorbește o face cu tot corpul, când zâmbește o face la fel. Are o mimică a feței ieșită din comun. Andreea e capabilă să se muleze în orice situație, pe orice subiect, în orice emisiune. Și a dovedit asta.

În ochii mei, i-am spus și ei, Andreea a fost ca și sora aia vitregă care stai pe gânduri: bă, îți vrea binele sau nu-ți vrea binele. Ea îmi zicea de bine, eu o luam un pic altfel. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru toate vorbele de încurajare.

Dacă nu ar fi fost Andreea, eu mai mult ca sigur că aș fi părăsit competiția fiindcă datorită vorbelor ei am rămas. Andreea, îți mulțumesc din suflet pentru tot și sper să ne mai întâlnim în viitoare proiecte”, este mesajul lui Livian pentru Andreea Mantea, înaintea Finalei Puterea dragostei.

Andreea Mantea a izbucnit în lacrimi în fața concurenților!

În emisunea Puterea Dragostei, difuzată pe 25 iulie, cu o zi înaintea Finalei, s-au vărsat lacrimi amare. Prezentatoarea emisiunii, Andreea Mantea, a intrat în platoul unde se filmează Puterea Dragostei, fiind întâmpinată de concurenții ce-i scandau numele. Andreea Mantea a început să plângă.

Andreea Mantea: " M-ați făcut astăzi să plâng încontinuu, pentru că sunteți frumoși și mă bucur tare mult că sunteți aici. Mă bucur că ați învățat anumite lecții, mă bucur că v-ați schimbat în bine. De ceva timp mi-e foarte greu să-mi iau la revedere de la voi, să conștientizez, și nu accept. Am trecut prin foarte multe, îmi este greu să explic asta, dar ați fost minunați. A fost o perioadă extrem, extrem de grea, și nu doar aici, ci și în casele oamenilor. Multe vieți nu mai sunt la fel. Oamenii nu mai sunt la fel. Eu mă bucur că voi ați fost aici și nu a trebuit să treceți prin această schimbare", le-a spus Andreea Mantea concurenților, înaintea Finalei Puterea Dragostei.