Livian de la Puterea dragostei, despre marele câștigător al sezonului trei! Pe cine susține: „E ce trebuie”

Livian Pop este marele câștigător al sezonului doi Puterea dragostei. Fiul lui Nelson Mondialu a câștigat susținerea telespectatorilor, care l-au votat și l-au ajutat să ajungă tot mai sus în emisiune. Marea Finală a sezonului trei se apropie, iar fanii sunt nerăbdători să afle cine va fi marele câștigător al acestui sezon.

Livian de la Puterea dragostei le-a mărturisit fanilor cine crede el că va câștiga la fete și la băieți. Fostul concurent a numit-o pe Mariana marea câștigătoare a acestui sezon, deși tânăra a părăsit competiția în urmă cu câteva săptămâni.

„Am tot fost întrebat de Marea Finală, cine cred eu că o să câștige. Suținerea mea merge către Alex și tot cei care mai sunt încă activi pe rețelele de socializare care implică Puterea dragostei și nu știți cu cine să votați. Eu aș vota Alex. La fete, toată susținerea mea către Mariana, v-am spus încă de la început, când a intrat în competiție. E ce trebuie”, a anunțat Livian Pop, la Instastory.

Mariana de la Puterea dragostei[Sursa foto: Instagram]

Ce părere are Livian de la Puterea dragostei despre Mariana

Livian le-a văzut o vizită concurenților din sezonul trei, în urmă cu aproximativ un an de zile. El a mărturisit că fetele care i-au atras cel mai mult atenția au fost Mariana și Adriana.

„Cele pe care le apreciez sunt Mariana și Adriana. Adriana e cel mai om. Știți cu cine aș putea s-o compar? Cu Ligi.

Adriana poate fi comparată cu Ligi, un om extraordinar, un om elegant, nu știu daca e, dar are maniere. Am fost foarte surprins de atitudinea Marianei. Nu știu ce a făcut-o pe Mariana să adopte o atitudine așa de defensivă, de când am intrat eu în casă, dar mă așteptam să fie așa. Ei fiind noi, în comparație cu mine, eu fiind câștigătorul, ei se gândesc că vin să le dau lecții, intervine orgoliul. E foarte de înțeles. Eu am știut asta.

Mariana a fost foarte defensivă. Ea e o fată foarte emotivă așa, nu se arată, poartă mereu zâmbetul, ironii, dă replici ironice, are sarcasmul dezvoltat. Dar sub acest zid se află o fată sensibilă, un suflet bun”, a explicat Livian de la Puterea Dragostei.