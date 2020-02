Livian și Bianca de la Puterea Dragostei au format în ultimele luni unul din cuplurile preferate din emisiune.

După ieșirea din casa Puterea Dragostei, relația lor a trecut prin mai multe urcușuri și coborâșuri și de multe ori fanii s-au întrebat dacă cei doi mai sunt împreună sau nu.

Într-un live făcut luni seara, Livian a încercat să lămurească situația.

"Foarte mulți ați zis că eu și Bianca rămân în emisiune pentru bani. Chiar și eu am zis asta la un moment dat, doar ca să vă închid gura. Dar în adâncul sufletului meu, încă din septembrie, am zis așa: Eu în clipa în care mă hotărăsc să părăsesc emisiunea împreună cu Bianca, ies cu ea. Ei bine, afară...știți că tata e împotriva relației. Nu e foarte important, dar contează și asta.

Eu am gândit așa: Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei. Și am zis să iau perioada asta în care am petrecut-o în casă ca o perioadă de probă pentru Bianca. Și în acest timp o cunosc pe ea, mă conving de ea, de ceea ce e între mine și ea. Așa ajungi să te cunoști cu o persoană și mai ales să te cunoști cu tine.

Am ajuns să mă cunosc atât de bine, de parcă aș fi stat la pușcărie eu cu mine 5 ani.

Nu o să șterg pozele cu ea, video-urile cu ea. Dacă ne despărțim pe neînțelegere nu o să vorbesc urât cu ea. Pot să știu cele mai rele despre Bianca, nu vorbesc. Nici ea de mine. Fiindcă există iubire.", a spus Livian.

Ușor evaziv la început, Livian a recunoscut spre final că, într-adevăr, el și Bianca au decis să se separe.

"În momentul de față suntem despărțiți. V-am promis că vă zic și v-am zis. Ne-am despărțit, dar nu la modul ăla urât. Am avut niște discuții și am ajuns la concluzia că e mai bine așa.

Am fost foarte supărat, o să vedeți săptămâna viitoare. Tot ce am avut în mine am dat afară, lacrimi. Nu știu ce-o să fie", a anunțat Livian într-un live.

Citeste si: Simina îi dă lovitura de grație Biancăi de la Puterea Dragostei. Ce a putut să spună bruneta despre cuplul pe care fosta ei rivală îl face acum cu Livian! ”Nu vor fi împreună”

Livian de la Puterea Dragostei a confirmat că s-a văzut cu fosta iubită

Zvonurile că Livian s-ar fi văzut cu fosta lui iubită când a venit în România au pus la îndoială fidelitatea concurentului de la Puterea Dragostei. Astfel, Livian a făcut un vlog în care a spus tot adevărul despre întâlnirea cu fosta iubită.

Livian de la Puterea Dragostei a făcut un vlog în care a spus tot adevărul despre întâlnirea cu fosta iubită. Cu Bianca alături de el, Livian a recunoscut în fața camerelor de filmat că s-a văzut cu fosta lui iubită în România.

Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei, dată dispărută de către Livian: "Am căutat-o peste tot"

După ce a văzut că nu poate obține nicio reacție din partea iubitei sale, Livian a recunoscut că de fapt totul a fost o înscenare și că zvonurile au apărut înainte ca el să pună piciorul pe pământ românesc.

Citeste si: Jador de la Puterea Dragostei i-a dăruit surioarei mai mici cadoul mult visat. Reacția de neprețuit a micuței Anastasia

„A apărut pe internet: "L-am văzut pe Livian la o terasă cu o fostă". În primul rând, dacă aș vrea să mă întâlnesc nu m-aș întâlni pe o terasă. Cameră la hotel, i-aș zice numărul... Nu aș fi dat o întâlnire în public. Nu sunt nebun. Eu nu am ochi pentru altă femeie.”, a spus Livian.

„S-a zvonit și că ne-am despărțit și că am plâns eu jumătate de oră cu tine la telefon? Cine ar putea să inventeze asta?”, a mai adăugat și Bianca.