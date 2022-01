Liviu Dragnea, mai fericit ca niciodată! Cum i s-a schimbat viața după despărțirea de Irina Tănase, tânara cu 30 de ani mai tânără

In articol:

Despărțirea dintre Liviu Dragnea și Irina Tănase a luat prin surprindere pe toată lumea. Chiar dacă politicianul nu a dorit să comenteze acest episod din viața sa, Irina Tănase a mărturisit care a fost motivul despărțirii.

Liviu Dragnea nu pare afectat după despărțirea de Irina Tănase

Liviu Dragnea nu pare să sufere, pentru că este ocupat cu diverse activități și întâlniri. La un eveniment politic, fostul lider PSD a apărut tot numai un zâmbet.

Liviu Dragnea, alături de Irina Tănase [Sursa foto: MediaFax Foto]

În timp ce fosta sa iubită suferă, pentru că s-a despărțit de omul alături de care a trăit 8 ani, Liviu Dragnea nu a vrut nici măcar să comenteze acest episod. Potrivit declarațiilor făcute de Irina Tănase, motivul despărțirii ar fi fost niște mesaje pe care politicianul le-a primit și care conțineau conversații între ea și un alt bărbat.

"Am însă răbdare și speranța că, într-o zi, mă va asculta și va înțelege că i-am fost credincioasă. Poate doar naivitatea mea m-a adus în fața acestei situații. Am crezut că persoanele apropiate, prietenii noștri comuni, ne sunt alături și că nu sunt capabili de intrigi.

Liviu este singurul bărbat pe care îl iubesc. Este singurul pe care l-am iubit în ultimii 8 ani. Nimeni nu a mai avut loc în sufletul meu și, dincolo de orgolii, cred că și el înțelege. Sufăr și bănuiesc faptul că și el este rănit. Nu poți să fii legat de o altă persoană vreme de 8 ani și să nu mai existe nici urmă de atașament.", a declarat Irina Tănase pentru gandul.ro.

De cealaltă parte, Liviu Dragnea a păstrat discreția și s-a limitat la un singur mesaj postat pe pagina sa de socializare.

"Viața personală a oricui ar trebui să rămână privată. Din respect pentru familia mea și pentru românii care au probleme serioase în aceste vremuri, nu mă voi apuca să îmi comentez relațiile și alegerile personale. Nu mă caracterizează, n-am făcut-o niciodată și nu o să încep acum. Există schimbări în viața fiecăruia și există decizii. Ce pot garanta este că eu îmi asum întotdeauna deciziile luate, așa cum am făcut-o și în viața politică. Știu bine ce fac și de ce și întotdeauna iau decizii spre mai bine", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.

Liviu Dragnea, mai zâmbăreț ca niciodată

La doar câteva săptămâni de la despărțire, Liviu Dragnea a participat la un eveniment cu iz politic în care a afișat un zâmbet larg, semn că viața merge mai departe.

"Am fost astăzi în Teleorman, împreună cu colegul și prietenul meu Codrin Ștefănescu și cu minunata noastră colegă Carmen Dan. Mi-a făcut o imensă bucurie să pot ajunge la această întâlnire de sfârșit de an. Nu am cuvinte să descriu ce fel de oameni sunt teleormănenii!

Oameni minunați, deosebiți, deschiși și primitori care mă fac mândru să mă numesc teleormănean. Am să privesc întotdeauna cu prețuire și respect către acești oameni care ne-au primit cu sufletul deschis și multă dragoste.

Mulțumesc tututor celor pe care i-am intâlnit astăzi, adevărați români și patrioți! Astfel de oameni ne dau puterea să mergem mai departe!", a scris Liviu Dragnea pe Facebook, alături de fotografii în care arată că are alte preocupări după despărțire.

