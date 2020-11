Liviu Guță a cerut o jumătate de milion de euro despăgubiri, după operațiunea ”violul la Simona Trașcă”! Manelistul nu a uitat acel episod după 6 ani

Liviu Guță a cerut despăgubiri uriașe pentru episodul din 2014

Liviu Guță nu a uitat nici acum de episodul în care a fost acuzat că a încercat s-o violeze pe Simona Trașcă, petrecut în vara anului 2014. La șase ani distanță, manelistul a dat în judecată din nou postul de televiziune la care i-au fost aduse acuze grave, cum ar fi cea de viol sau cea de consum de substanțe interzise. Guță a cerut despăgubiri de o jumtate de milion de euro ”reprezentând prejudiciul de imagine produs prin afirmații cu caracter vexatoriu/calomnioase și defăimătoare, obligarea pârâtei să publice pe cheltuiala sa, într-un ziar de mare tiraj național dar și pe posturile de televiziune din cadru pârâtei hotărârea ce se va pronunța precum și scuze în mod public”, se arată în plângerea lui Liviu Guță.

Liviu Guță susține că acuzațiile de viol i-au stricat relația cu soția

Manelistul s-a plâns judecătorilor că acuzațiile de viol l-au afectat nu doar pe plan profesional ci și personal. ”Precizez că în afară de faptul că, prin afirmațiile și prin temele de dezbatere ale emisiunilor, au adus atingere valorilor morale și sociale prevăzute de lege, au făcut să se deteriorizeze relațiile dintre reclamant și soția sa, iar copiii acestuia minori au fost oarecum marginalizați de colgii și prietenii lor, fapt care i-a afectat profund”.

Trașcă, un model sexy

Guță a scris în plângere că a fost pur și simplu linșat mediatic din cauza faptului că ar fi acceptat invitația lui Cătălin Măruță și ar fi mers la postul concurent. Ulterior, el a fost chiar acuzat în direct că a primit 5.000 euro de la postul concurent, ”fapt total nereal”.

Acum 2 ani, a dat-o în judecată și pe Simona Trașcă

În luna martie a acestui an, judecătorii au respins cerera lui Liviu Guță, pe motiv că acesta s-a adresat mult prea târziu instanței, de la data pretinselor delicte, astfel că a intervenit termenul de prescripție. Liviu Guță i-a mai dat o dată în judecată, în 2018, pe: Simona Trașcă, Mara Bănică, Serghei Mizil, Dan Capatos, Simona Gherghe și Cristian Brancu, însă și atunci cererea lui a fost respinsă.

Simona Trașcă a uitat de ”viol”

Liviu Guță a relatat, totuși, în urmă cu câteva luni, pe contul lui de Youtube, povestea ”violului”.

Guță: ”Mi-au dat neînceperea urmăririi penale”

”Noi am plecat pentru o emisiune, cu Serghei Mizil, cu Gică Papari... Bine, Gică Papari n-a mai apărut în filmul ăsta. Toate faptele lui Gică Papari mi le-a dat mie, cum ar veni. (...) Mie mi-a dat neînceperea urmăririi penale pentru că oamenii și-au dat seama. Am avut pe telefon înregistrat când zicea Trașcă: ce, am zis eu de viol, ziariștii... Știți cât a durat scandalul cu Trașcă? 15 secunde! Doar am înjurat-o și eu, a ieșit pe ușă, era cu telefonul, că trebuia să facă și ea niște bănuți la televizor. Nici măcar n-am atins-o”, a spus Liviu Guță pe contul lui de Youtube.