Liviu Guță vine cu un atac neașteptat la Mara Bănică, pentru unele evenimente care au avut loc cu 7 ani în urmă. Manelistul a povestit că în 2013, toate televiziunile au anunțat că ar fi murit de infarct. Cântărețul susține că a aflat cine a stat la baza acestei informații și că aceasta ar fi celebra Mara Bănică.

Liviu Puștiu: ”Mara Bănică mi-a făcut manevra cu moartea”

”Mi-a bătut fosta soție în ușă să-mi spună că am murit. O sunase maică-șa să spună. Pe bune, am murit? Când dau drumul la televizor, era Mădălin Ionescu și spunea: a fost un băiat atât de bun... Nu-mi venea să cred. În momentul ăla am luat telefonul, el suna încontinuu, erau apeluri peste apeluri, am închis și i-am dat mesaj lui Mădălin, repede: vezi că nu am murit! Mădălin ținea mereu telefonul în buzunarul de la piept. Au schimbat ei cumva cadrul și Mădălin Ionescu zice: dragii mei, chiar acum am primit mesaj, nu a murit Liviu. Mă uit după aia pe canalele de știri: breaking news, manelistul Liviu Guță a murit de infacrt, ieșind de la o sală... Pe bune, arăt eu a sală? Primeam mesaje de condoleanțe... știți ce nașpa suna?

Știu cine mi-a făcut manevra... Ulterior mi-a făcut și manevra cu Trașcă, făcătură! Mara Bănică mi-a făcut manevra, dragii mei, am aflat... Pentru că Mara Bănică era într-o gașcă cu cumătrul meu, care a botezat-o pe Maria, Tibi, Trașcă, Serghei Mizil, etc.”, a povestit Liviu Guță pe canalul său de Youtube.

Liviu Guță: ”Totul a început de la Vica Blochina”

Liviu Guță crede că totul i se trage de la Vica Blochina, care l-ar fi bârfit la Mara Bănică după o discuție pe care ar fi avut-o cu aceasta.

”Să vă spun cum a început totul... Eram la o emisiune la Antena 2 și Vica Blochina m-a întrebat ce mașină are Tibi, cumătrul meu. Eu i-am zis că nu are nici o mașină, n-avea nici carnet pe vremea aia. Eu am fst sincer, ce trebuia să spun că are avion? Vica, ce-a făcut, s-a dus la Mara Bănică și i-a spus chestiile astea. Cp uite, că a zis că nu are mașină, nu are nu știu ce. Și vorbisem și de Mara Bănică, că și Vica, șmecheră, mi-a zis că n-o înghite deloc. Și eu i-am zis: eu n-am treabă cu Mara Bănică, e o prietenă, mai mergem la petreceri dar nu împreună că ”fura curent” la televizor, că vezi Doamne, ea ar fi fost impresara mea. Niciodată! Minte... Oricum, nu și-au făcut numărul pentru că n-au reușit.”, a mai spus Liviu Guță.

Liviu Guță, acuzat de viol asupra Simonei Trașcă

Manelistul susține că aceeași Mara Bănică a încercat să-l bage la pușcărie, înscenându-i un viol asupra lui Trașcă. S-a întâmplatg tot în 2013, atunci când Liviu Guță, Mara Bănică și Simona Trașcă, dar și alte vedete, au mers la Sighișoara să filmeze o emisiune. Atunci, Simona Trașcă l-a acuzat pe Liviu Guță că a intrat peste ea în cameră, beat, și a încercat s-o agreseze.

”Și dacă n-au reușit cu moartea mea, probabil au vrut să mă bage la pușcărie nevinovat, să-mi facă o manevră proastă. Dar n-au reușit pentru că procuroarea de la Sighișoara, când a fost scandalul ăla că am intrat peste Trașcă și că am vrut s-o violez... prostii, minciuni, am intrat pentru că m-a înjurat de copii... Și n-am intrat, pentru că eram ușă în ușă.

Noi am plecat pentru o emisiune, cu Serghei Mizil, cu Gică Papari... Bine, Gică Papari n-a mai apărut în filmul ăsta. Toate faptele lui Gică Papari mi l-ea dat mie, cum ar veni. (...) Mie mi-a dat neînceperea urmăririi penale pentru că oamenii și-au dat seama. Am avut pe telefon îbregistrat când zicea Trașcă: ce, am zis eu de viol, ziariștii... Știți cât a durat scandalul cu Trașcă? 15 secunde! Doar am înjurat-o și eu, a ieșit pe ușă, era cu telefonul, că trebuia să facă și ea niște bănuți la televizor. Nici măcar n-am atins-o”, a mai spus Liviu Guță.