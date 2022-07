Liviu Guță lămurește subiectul care s-a speculat ani de zile! A avut sau nu o relație cu Daniela Gyorfi? "E nebunatică"

In articol:

Liviu Guță este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi din țară. Chiar dacă este cântăreț de manele, acesta a mai abordat și alte genuri muzicale precum folclorul.

De ce este invidiat Liviu Guță de colegii lui de breaslă?

Reușește să câștige constant simpatia fanilor, prin sufletul pe care îl pune în interpretarea melodiilor, dar și carisma pe care o are și o folosește ori de câte ori are ocazia.

Liviu Guță nu a avut parte de întâmplări nefericite la spectacole, însă alți artiști de teapa lui, da. Cântărețul a explicat ce se întâmplă, de fapt, la evenimentele la care artiștii sunt invitați să performeze.

"Sunt singurul care nu a pățit nimic la nicio cântare. Probabil de aceea sunt și dușmănit. Nu am luat niciodată în viața mea vreo palmă la nicio cântare. A fost înjurat odată, de unul beat, dar în fine. Nu e normal să îți iei palme la cântări, dar știi de ce? Unii muzicanți le dau voie. Nu am fost niciodată amenințat, pentru că eu am fost băiat finuț cu toată lumea. Un șmecher adevărat nu are cum să lovească un muzicant, pentru că și el se respectă pe el, are și el un nivel. Din ăștia vin, oameni care sunt frustrați, care nu au nicio legătură cu viața, care nu au niciun viitor, pentru că nu și-au găsit scopul în viață. Ăia cuminți nu au treabă. Oamenii adevărați își văd de treabă.", a mărturisit Liviu Guță, la Detectorul de minciuni.

Au fost sau nu împreună Daniela Gyorfi și Liviu Guță?

Ani de zile, presa și publicul care i-a privit a speculat că Daniela Gyorfi și Liviu Guță nu colaborează doar pe scenă, ci și în viața

personală. Invitat la Detectorul de minciuni, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, Liviu Guță a spus tot adevărul despre relația lui cu Daniela Gyrofi. Au format sau nu un cuplu?

"Toată lumea, toate ziarele vehiculau că eu împreună cu Daniela, o extorsiune a unui degajament într-o apă...Nu s-a întâmplat absolut nimic între noi, deși toată presa vuia că avusese Daniela o problemă mai demult cu cineva, eu știu, dar nu mă interesează, treaba lor, viața lor și toată lumea că e Liviu, că e nu știu cine. Nu am avut niciodată nimic cu ea, deși Daniela este o fată așa deschisă, n-ai treabă, ea e populară, e nebunatică. Nu am avut niciodată o relație sexuală. Nici nu ne-am văzut dezbrăcați vreodată, Doamne ferește. Noi am vrut să avem o relație strict profesională, pentru că dacă o dai în filme, la un moment dat se strică." , a declarat Liviu Guță.