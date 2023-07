Liviu Vârciu a luat o decizie de ultim moment! La ce a renunțat prezentatorul și care este motivul: ”Nu am avut scăpare”

In articol:

Liviu Vârciu a luat o decizie importantă pentru el și siguranța sa. Artistul a renunțat la un obicei pe care cu siguranță îl face toată lumea. Se pare că această hotărâre vine în urma unei fobii destul de mari.

Liviu Vârciu, mai sincer ca niciodată

Liviu Vârciu a devenit cunoscut în urmă cu mulți ani, iar de atunci continuă să evolueze și să realizeze proiecte cât mai mari. La vremea aceea era celebru pentru piesele sale, pe care le-a lansat împreună cu trupa L.A, din care făcea parte. După ce a ieșit din formație, Liviu Vârciu nu a mai cochetat cu muzica, astfel că s-a axat pe actorie și a a avut roluri cunoscute în telenovelele românești.

În prezent, artistul se bucură de viață și are un mare succes în rolul de prezentator. Acesta reușește să îi facă pe oameni să râdă și să destindă atmosfera de fiecare dată. Pe plan profesional se poate lăuda cu o carieră în televiziune destul de lungă și reușită, el făcând parte de-a lungul timpului în numeroase proiecte importante.

Liviu Vârciu și soția lui [Sursa foto: Facebook]

Și pe plan amoros se poate mândri cu rezultatele sale. Prezentatorul este într-o relație de câțiva ani buni cu Anda Călin, o femeie frumoasă și elegantă. Cei doi au împreună doi copii, un băiețel și o fetiță, iar Liviu nu ratează niciun moment în care să nu se laude cu cele două minuni din viața sa. De asemenea, vedeta mai are o fată, Carmina, care a ajuns la vârsta majoratului.

Celebru bărbat din showbiz-ul românesc a avut în trecut mai multe relații și căsnicii eșuate, însă acum pare mai fericit ca niciodată și o iubește nespus pe soția si copiii săi. Astfel că au împreună o familie împlinită și fericită.

Cu toate acestea, Liviu Vârciu este hotărât să renunțe la un anumit obicei care nu îi place și îi aduce stare de frică.

La ce a renunțat prezentatorul

Ei bine, Liviu Vârciu a fost invitat recent în cadrul unei emisiuni televizate, unde a făcut desvăluiri neașteptate despre o anumită fobie pe care o are, astfel că vrea să renunțe la obiceiul care îi aduce această frică.

Prezentatorul a mărturisit că are fobie de zbor, astfel că ar vrea să renunțe la mersul cu avionul, fiind vorba de o stare de nesiguranță și frică. Cu toate acestea, vedeta a fost nevoită să zboare mai mult cu avionul. pentru a-i îndeplini soției sale una dintre dorințe. Șatena a insitat să își petreacă vacanța împreună în Maldive, o destinație extrem de îndepăratată. Așadar, Liviu Vârciu nu a avut de ales și a trebuit să se conformeze. Deși a vizitat meleagurile mai multor continente, Liviu Vârciu nu poate trece peste această fobie mare de zbor cu avionul.

„În Maldive am fost anul acesta, doar eu cu Anda. Eu nu zbor. Am zburat în Asia, în India, am zburat în America, nu mai zbor că am o fobie de zbor acum, mai nou, dar nu am avut scăpare de doamnă și a trebuit să schimb vreo câteva avioane, trei la număr, am zburat și cu de ăla mic, cu niște elici, dar când am ajuns acolo...recomand cu încredere.”, a spus Liviu Vârciu, în cadrul emisiunii tv.