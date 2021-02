Liviu Vârciu, cadou inedit pentru Anda Călin de Ziua Îndrăgostiților! Cum a reacționat iubita artistului: „Mă iei la mișto?”

In articol:

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din showbiz-ul românesc. Actorul este împlinit din punct de vedere profesional, cât și personal. Liviu Vârciu a devenit tată pentru a treia oară în luna mai a anului trecut. Anda Călin, iubita actorului, a adus pe lume un băiețel, fiind cel de-al doilea copil al cuplului.

De Ziua Îndrăgostiților, Liviu Vârciu a vrut să îi ia un cadou inedit și de neuitat iubitei sale. Artistul a postat la secțiunea de stories de pe instagram un videoclip în care o surprinde pe Anda Călin cu trandafiri, însă nu un buchet, așa cum s-ar fi așteptat internauții. Liviu Vârciu i-a oferit iubitei sale trandafiri de plantat în pământ.

„Am venit de Valentine's Day cu flori. Dacă nu apreciază, nu mă iubește. Ia să vedem! Uite, ți-am luat flori de Valentine's Day. Dacă nu ies, înseamnă că dragostea ta nu e pură”, a spus Liviu Vârciu la InstaStory.

Spre surprinderea artistului, Anda Călin nu a fost deranjată de cadou și

i-a mulțumit pentru gestul neașteptat.a fost reacția Andei Călin. Liviu Vârciu nu a știut cum să interpreteze reacția iubitei sale, pe care a confundat-o cu o glumă.și-a întrebat artistul iubita.

Anda Călin a primit un cadou surprinzător de la Liviu Vârciu [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu a rămas fără permis de conducere: „O să fac ceva pe sistem nervos”

Problemele s-au ținut scai de Livu Vârciu în ultima perioadă.

Încă de la începutul anului 2021, actorul a avut parte de câteva momente neplăcute. Cel mai recent, artistula rămas fără permisul de conducere, după ce a fost prins de către polițiști cu ITP-ul mașinii expirat.

„Fraților, am ajuns la Suceava, într-o mini-vacanță și nu glumesc, absolut nimic. Să nu credeți că e vreun scenariu. Mi-au luat permisul. O să fac ceva pe sistem nervos. Am rămas fără cheie, fără talon, acum am rămas și fără permis”, a adăugat actorul, la secțiunea de stories de pe Instagram.