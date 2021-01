Liviu Vârciu, dezvăluiri despre chinul prin care a trecut din cauza coronavirusului: ”Această boală m-a distrus pe interior”

Liviu Vârciu, declarații destre starea lui de sănătate! Cum se simte acum!

Liviu Vârciu a trecut prin clipe cumplite, după ce a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta de televiziune a povestit că a luat virusul de la o altă colegă, cu care a trebuit să cânte. Ulterior, acesta a descoperit că este confirmat cu COVID-19, urmând câteva zile grele.

Artistul a explicat că a avut dureri musculare și că l-au durut toate oasele, însă a confirmat faptul că a avut o formă ușoară a coronavirusului.

”Am avut dureri de cap, m-a durut spatele și oasele, bine fac și 40 de ani. Am avut febră o zi, dar le mulțumesc celor de la Matei Balș că mi-au dat tratamentul acela care trebuie, adică vitamine, fără antibiotic fără nimic, pentru că nu am avut temperatură. Am fost bine, doar stresat, pentru că nu știam cum va trece trupul meu prin această boală. Mulțumesc lui Dumnezeu am fost ok”, a declarat Liviu Vârciu.

Liviu Vârciu[Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu, despre starea lui de sănătate

Liviu Vârciu a încercat să facă haz de necaz, însă omul de

televiziune a sfătuit oamenii să poarte masca de protecție corespunzător și să-și dezinfecteze mâinile, pentru că nu este de glumă cu acest virus.

”Am avut niște sărbători mai ciudate, că am stat numai pe playstation. Dar acum sunt bine, sănătos, mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin boala asta și trebuie să vă spun și vouă că nu e de glumit. Trebuie neapărat să purtați mască, eu mi-am făcut analizele înainte cu două zile, după care am aflat că sunt pozitiv. Au trecut cinci zile, o zi temperatură, mi-a fost rău a doua zi, a patra zi mi-am pierdut mirosul și gustul. Mi-am făcut analizele acum, după 15 zile de boală, în situația în care am avut o formă ușoară de boală.”,a mai adăugat Vârciu.

Ba mai mult decât atât, artistul a povestit și faptul că această boală l-a distrus pe interior, având organele afectate.

a mai povestit Liviu.