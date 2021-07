Logodnicul Cristinei Cioran, primele declarații despre fetița născută prematur: "A fost luată cu Ambulanța și dusă la Spitalul Municipal" EXCLUSIV

Cristina Cioran si Alexandru Dobrescu [Sursa foto: Instagram] 23:22, iul 19, 2021 Autor: Ioana Stan

Cristina Cioran a născut prematur o fetiță, duminică seara.

Cristina Cioran a născut cu două luni mai devreme

Fetița vedetei a venit pe lume cu două luni mai devreme. Logodnicul actriței, Alexandru Dobrescu a făcut primele declarații.

Cristina Cioran, în vârstă de 43 de ani, a născut la 29 de săptămâni. Vedeta era pregătită să nască în septembrie, însă micuța a dorit să vină mai repede pe lume. Printre lacrimi, actrița a postat pe Insta Story și i-a rugat pe toți să se roage pentru fetița ei. Vedeta și-a ținut fanii la curent și spune că bebelușa este bine.

„Eram mai devreme într-o stare deplorabilă, speriată, îngrozită, dar acum vreau să spun că bebelușa este bine, respiră singurică, abia aștept să o văd.

Nu mă așteptam la tot ce mi se întâmplă! E adevărat că ultimul an din viața mea e la fel de neașteptat. Mulțumesc pentru susținere”, a spus proaspăta mămică, cu lacrimi în ochi, pe Instagram.

Cristina Cioran și-a dorit foarte mult un copil: "Mi se pare că viața mea va deveni din ce în ce mai frumoasă"

Cristina Cioran a dat vestea că este însărcinată debordând de fericire.

Ea spunea că este tot ce și-a dorit de la relația cu logodnicul ei, Alexandru Dobrescu.

”Sunt foarte emoționată și foarte foarte fericită. (…) Deși am 43 de ani, am ținut această sarcină atât de rapid… iubitul meu credea că se va întâmpla foarte repede, eu eram mai sceptică.

Este o sarcină dorită. Ne-am dorit pentru că este o relație foarte frumoasă și neașteptată, ne-am dorit fix asta, să facem și copii. Mi se pare că viața mea va deveni din ce în ce mai frumoasă. Știu că va fi greu. Bine, și lunile astea trei au fost destul de grele. Dar abia le aștept și pe următoarele”, a spus Cristina Cioran în cadrul unei emisiuni TV.

Cristina Cioran a fost activă pe toată perioada sarcinii. Puțini știu că pe lângă actriță, ea este producător de evenimente culturale.

"Perioada aceasta a fost grea pentru mulţi pe plan profesional, dar în acelaşi timp mie îmi place să stau acasă. Așa că nu am perceput acest lucru ca fiind negativ, nu m-am simţit închisă, pentru că am universul meu şi m-am echilibrat cu munca de acasă. Eu sunt producător de evenimente culturale, lucrez cu ARCUB şi ExpoArte de mulţi ani – fac de la previzionări, bugete, contractare, evaluare... Aşadar, pe partea asta, s-a simţit dramatic pentru cei care aveau proiecte finanţate de noi sau în parteneriat cu noi.", a declarat Cristina Cioran pentru okmagazine.ro.

Logodnicul Cristinei Cioran, primele declarații despre bebelușul născut prematur. Cum se simt Cristina Cioran și fetița sa

Alexandru Dobrescu a acordat o declarație pentru wowbiz.ro, în care a mărturisit că atât actrița, cât și fetița lor născută prematur se simt bine. El a povestit cum s-a întâmplat totul.

"Este foarte mare strictețe și nu am voie să merg să le vizitez din cauza pandemiei. Cristina era programată să nască la o clinică privată, în septembrie, însă atunci când au început contracțiile, Ambulanța a dus-o la Spitalul Municipal și acolo se află împreună cu bebelușa. Bebelușa se simte perfect. Cristina nu a văzut-o încă, urmează probabil în câteva ore. Medicul ne-a spus că este rozalie la față. Sunt bine amândouă.", a declarat Alexandru Dobrescu pentru wowbiz.ro.

Logodnicul Cristinei Cioran a spus că actrița se concentrează să se recupereze, pentru că în septembrie are loc un eveniment important în care este implicată și fără ea lucrurile nu s-ar putea desfășura la fel.

"Cristina este implicată în proiectul "Above the Sky", care se ocupă de organizarea de evenimente, haine exclusive. Vom îmbina haosul cu arta (zâmbește). Eu mai am un copil de 5 ani dintr-o relație anterioară și suntem o familie unită, ne ajutăm. Probabil o să avem o filipineză care să ne ajute cu copiii, vor fi și bunicii lângă noi și coroborat cu ajutor Divin totul va fi perfect.", a mai spus Alexandru Dobrescu pentru wowbiz.ro.

Logodnicul Cristinei Cioran nu știe cât vor sta cele două în spital, însă așteaptă cu nerăbdare să-și strângă fetele la piept.