Adrian Alexandrov devine manager de dezvoltare în cadrul unei mari companii care activează pe piaţa imobiliară din România. “In urma cu doi ani, am decis sa ma alatur echipei RE/MAX Romania pentru a invata, a ma dezvolta profesional, si a livra catre clienti cele mai bune servicii din industria real-estate”, a postat Alexandrov. (vezi imagini demenţiale cu Elena Udrea şi Adrian Alexandrov)

Citeste si: Elena Udrea și-a reluat obiceiurile de pe vremea când era în politică! E în centrul atenției, iar Adrian Alexandrov o soarbe din priviri VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Adrian Alexandrov, anunț surpriză! A spus ce mai vrea de la Elena Udrea

“Dupa 2 ani de zile in care mi-am atins obiectivele propuse si anume sa ne clasam in top 5 birouri la nivel national, si sa il avem in 2018 castigator, pe cel mai bun agent din reteaua RE/MAX Romania, am decis sa fuzionez pentru o dezvoltare accelerata si atragerea in portofoliu a unui numar crescut de proiecte si investitii, cu cel mai mare birou din Bucuresti”, a continuat Adrian Alexandrov.

Adrian Alexandrov devine manager de dezvoltare. Compania are 50 de francize în România

„Biroul lui Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, intrat în 2017 pe piața imobiliară, va fuziona cu biroul Re/Max deținut de Andrei Marinescu. În urma fuzionării celor două unități, Adrian Alexandrov devine Manager de dezvoltare și investiții.”, a relatat profit.ro. În România, compania cu care colaboreată Alexandrov este cea mai mare rețea de birouri imobiliare francizate, cu cel mai mare număr de agenți imobiliari, având, în prezent, 50 de francize și peste 400 de membri.

La nivel mondial, compania este lider în real-estate, fiind franciza numărul 1 la nivel global pe acest segment. Compania, înființată în 1973 în Denver, are astăzi peste 125.000 de agenți afiliați în 8.000 de birouri aflate în circa 110 de țări din întreaga lume. În Europa, compania este prezentă în 38 de țări, cu peste 2.000 birouri și 23.000 de agenți. Adrian Alexandrov şi Elena Udrea sunt părinţii unei fetiţe, Eva Maria, care a împlinit un an pe 20 septembrie.