Logodnicul Faimoasei Elena Marin, șocat de comportamentul lui Zanni! I-a făcut praf pe Alex Velea și Antonia

”Nu pot să mai dorm de când am văzut cum o înjura pe Elena. Și sunt convins că nu i-a spus doar ce s-a difuzat, cu beep-uri și blurat”, ne-a spus Andrei, logodnicul Faimoasei Elena Marin.

De altfel, este el convins, lucrurile sunt mai tensionate ca oricând ntre cei doi Faimoși, Andrei explicând că a reușit să citească acest lucru din reacțiile logodnicei sale când vine vorba de Zanni. ”Elena nu este genul care să atace vreodată. Și, trebuie să o reamintesc, Elena nu are în vocabular cuvântul ”căminist”. Doar că l-a folosit după ce Zanni a anunțat încă din primele episoade că va scoate căministul din el, că se va comporta cum crede el că ar trebui să facă un supraviețuitor. ȘI, din ceea ce văd, o face, sunt curios până unde va avea curajul să meargă. Elena este, pentru el, o victimă pentru că reprezintă un pericol pentru trofeul de la Survivor, că o vede ambițioasă, dar sensibilă. Și joacă această carte, vrea să o macine, să o facă să devină mai slabă în plan sportiv pentru a avea motiv să o elimine...

Este clar o strategie, una foarte vicleană, de a lupta cu contracandidații la premiu, mai ales că el, ca și Elena, aduce puncte de fiecare dată. Evident, Elena ar fi pentru el, dacă ar reuși să o facă să abandoneze lupta, o victorie de prestigiu, ar avea moralul necesar apoi să atace personaje mai puternice, pe Cătălin Moroșanu, pe Culiță sau pe Jador. Eu sper însă că ambiția Elenei va fi mai mare decât sensibilitatea ei și că atacurile lui Zanni nu o vor face să clacheze, așa cum vrea el”,

Elena Marin si Andrei sunt logoditi

Logodnicul Faimoasei Elena Marin: ”Oare Alex Velea și Antonia...”

După meciul pierdut de Faimoși, cel pentru imunitate, scandalul dintre Elena Marin și Zann i a ajuns la ”etapa” înjurăturilor, Faimosul folosind cuvinte de nereprodus după ce, susține el, a fost numit căminist de dansatoare.

Scandalul dintre Elena Marin si Zanni de la Survivor Romania 2021 a socat pe toata lumea

Elena Marin și Zanni, conflictul exploziv din tabăra Faimoșilor

”Sunt afectata, indurerata, ma simt pusa la zid, atat eu cat si familia mea si nu numai. Imi este greu, exact asa cum am zis. Nu m-am cerut acasa, numa cer acasa, dar asta nu inseaman ca nu ma afecteaza, ca nu imi este greu. Ma simt singura, nedreptatia si cred ca orice conflict si lucru pe care vrem sa il spunem ar trebui spus frumos, nu sa ne injuram de familie, de mama, de oameni care au trecut in nefiinta pentru ca nu e normal si nu e uman. Cu Zanni am avut discutia aprinsa”, a explicat Elena Marin, iar Zanni a replicat imediat. ”La inceput am spus ca sunt salbatic si sa ma distrez, nu ma asteptam sa ajuns sa fiu atat de salbatic. E legea junglei. Dar nu o sa accept sa fiu mancat de niste persoane care au un chip mai digerabil decat al meu, au o atitudine mai convingatoare pentru ca eu am un stil mai controversat. Nu eram sută la suta constient in ce ma bag. Imi cer scuze pentru tot ce am spus si ce am facut in aceasta emisiune, imi cer scuze pentru reactiile pe care le voi avea. Stiu ca atitudinea mea nu este acceptata asa usor. Ma lupt cu oricine pana la disperare”, a explicat Zanni conflictul cu Elena Marin din echipa Faimoșilor.