Lora, însărcinată pentru prima dată?! Cove a spus indirect că artista ar aștepta un copil: "Lora are pofte. De ce oare?"

Este posibil ca Lora să fie însărcinată pentru prima dată?! Cove a spus indirect că artista ar aștepta un copil.

Lora, însărcinată cu primul copil?!

Lora este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țara noastră.

Pe lângă o carieră de succes, frumoasa blondină are și o relație extrem de frumoasă alături de Ionuț Ghenu. În urmă cu ceva timp, artista declara că își dorește să devină mămică, ba chiar vrea un băiețel și o fetiță.

„Îmi doresc foarte mult şi băieţel şi fetiţă. Eu vreau să am 5 copii, dar nu ştiu când o să am timp. Acum am omul perfect lângă mine, simt că se apropie momentul”, a mărturisit Lora, în cadrul unui interviu.

Astăzi, în timp ce prezenta emisiunea alături de Cove și aveau o discuție cu tentă culinară, Lora a spus că îi este poftă de ceva.

Cove a făcut imediat o remarcă la adresa celor declarate de colega lui, însă legată de o posibilă sarcină. Să fie oare prezentatoarea de televiziune însărcinată pentru prima dată?!

„Iată, Lora are pofte. De ce oare? Lăsăm oamenii să decidă”, a spus cunoscutul prezentator.

Lora[Sursa foto: Instagram]

Lora s-a vaccinat împotriva noului coronavirus

Prezentatoarea TV a ajuns pe mâna medicului, însă și-a informat fanii că nu este vorba de ceva grav.

Mai exact, de teama infectării cu coronavirus, frumoasa artistă s-a vaccinat cu serul anti-COVID.

„Cred că e al zecelea vaccin din viața mea. Am făcut eforturi să am creierii intacți... ca nah... e și cel mai faimos vaccin dintre toate pe care le-am făcut. Hai doamne ajută!”, a scris Lora în dreptul imaginii realizate direct în timpul vaccinării.