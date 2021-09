Lora, mărturisiri cutremurătoare despre momentul în care și-a pierdut mama: "E o poveste foarte dură ..."

In articol:

Lora a trecut prin cea mai mare cumpănă din viața sa atunci când mama ei s-a stins din viață. Femeia se lupta de ani buni cu o boală necruțătoare și, deși medicii au făcut tot posibilul să o salveze, organismul i-a cedat, în cele din urmă.

Lora, mărturisiri cutremurătoare despre momentul în care și-a pierdut mama

Lora a demonstrat de-a lungul timpului că este o fire foarte puternică, trecând prin multe etape grele din viață cu capul sus. Totuși, nimic nu se poate compara cu pierderea unui părinte, iar artista a dezvăluit că decesul mamei ei a îngenuncheat-o de-a dreptul. Solista a traversat o perioadă extrem de grea anul trecut, după ce ființa care i-a dat viață s-a stins în urma unei operații pe care a făcut-o la o clinică din Istanbul.

Femeia mai suferise o intervenție chirurgicală și în anul 2013 și chiar urmase și câteva ședințe de chimioterapie, însă fără rezultat: "Mama a murit cu mine și cu fratele meu de mână, acasă la noi. O țineam de mână. Nu au fost locuri la spital, oricum. E o poveste foarte dură ca să o spun în emisiune. Am vrut doar să spun o mică parte din ea, pentru că am vorbit despre fratele meu și despre legătura care s-a creat și e mai puternică între noi doi din momentul ăla. Fratele meu este tot ce mai am din familia asta și abia aștept să o facem pe mama mândră." , a povestit Lora în cadrul unei emisiuni tv.

Lora își dorește un copil

Lora formează un cuplu de 4 ani cu Ionuț Ghenu, bărbatul în brațele căruia și-a găsit fericirea după divorțul de Dan Badea. Cei doi fac echipă atât în viața privată, cât și în cea profesională, căci Ionuț este managerul artistei.

Deși sunt logodiți de foarte mult timp, solista și partenerul ei au tot amânat nunta din varii motive și s-au axat mai mult pe muncă, însă își doresc enorm să își întemeieze o familie și să aibă un copil: "Îmi doresc foarte mult să devin mamă", spunea cântăreața cu ceva vreme în urmă.

Mai mult, Lora chiar a declarat la un moment dat că uneori simte pe pielea ei că pune cariera mai presus de toate, iar acest lucru începe să reprezinte un defect: "Ăsta cred că e cel mai mare defect al meu, încep să îl simt ca pe un defect, că pun cariera pe primul loc. Cred, cumva, că asta ar fi ordinea firească a lucrurilor. Să faci o casă într-un anumit fel, să fie totul pregătit perfect și după aceea să vină copilul.", declara Lora în 2019, într-un interviu acordat Viva.ro.