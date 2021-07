Momente grele pentru Lora! Mama ei și-ar fi sărbătorit astăzi ziua de naștere: „Mi-e dor și doare”

In articol:

Momente cumplite pentru cântăreața Lora. De câțiva ani trăiește în suflet cu o durere cumplită. A pierdut una dintre cele mai importante ființe din viața ei, iar acum nimic nu mai este ca înainte.

Lora mesaj emoționant pentru ziua mamei. Femeia s-a stins în urmă cu ceva vreme

Blondina a postat pe rețelele de socializare o fotografie emoționantă cu mama ei, care, din păcate, a murit în urmă cu ceva vreme. Artista a avut și un mesaj absolut emoționant, iar internauții au putut să-i simtă durerea.

A fost o zi tristă pentru lora. Astăzi, mama ei și-ar fi serbat ziua, iar ea ar fi mers fericită la ea să-i transmită toate gândurile bune din lume. Doar că destinul a avut alte planuri. Cea care i-a dat viață artistei a murit în urmă cu un an și jumătate, iar de atunci Lora trăiește o adevărată dramă. Durerea nu se oprește niciodată, căci a pierdur una dintre cele mai dragi ființe din lume.

Lora și mama ei [Sursa foto: Instagram]

În cinstea mamei ei, artista a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apărea în compania ei, dar a avt și un mesaj pentru ea.

„Te-aș fi sunat să-ți spun: La mulți ani…mi-e dor și doare”, a scris Lora în dreptul fotografiei cu mama ei.

De ce a renunțat lora la postul de prezentatoare TV

Lora a renunțat de curând și la emisiunea TV pe care o prezenta alături de Cove, în locul Adelei Popescu care a renunțat la postul de prezentatoarea pentru a se proteja pe timpul sarcinii de amenințarea COVID-19. Pentru că fanii credeau că este vorba despre o sarcină, vedeta a spus adevăratul motiv al plecării.

„ Am spus ce era de spus. Eu sunt performer activ și nu pot renunța la mine și la ce sunt construită să fac, ca să fiu prezentatoare. Abia am reușit să fac față prima dată. Acum au fost restricții și am avut timp. A fost greu pt că am un business de crescut. Este greu să faci tot ce fac eu, nu ai cum sa pleci din oraș să te încarci mai mult de o noapte.

A fost suficient. Îmi pare rău dacă cineva e dezamăgit de răspunsul meu, dar ăsta e principalul motiv și consider că este întemeiat .”