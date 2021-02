In articol:

Lora a decis că este nevoie de o schimbare în viața ei la început de an. Cântăreața le-a spus despre ce este vorba urmăritorilor din mediu online. Ce se întâmplă în aceste momente cu artista?!

Lora, decizie neașteptată în viața ei

Începutul acesta de an se pare că este unul compromițător, pentru că

mai toată lumea își dorește ca anul 2021 să fie unul perfect. Printre vedetele care au luat decizii importante în această perioadă este și Lora. Se pare că frumoasa blondină le-a spuns oamenilor din mediul online că această zi este una destul de importantă! Însă, ce se întâmplă cu prezentatorea de televiziune?!

Citeste si: Lora, reacție neașteptată când a fost întrebată dacă s-a despărțit de Ionuț Genu! Momentul a avut loc în direct: „Cu cine ești, mă?”

Se pare că artista este mai hotărâtă ca niciodată să renunțe la carne. De asemenea, Lora susține că astăzi este prima zi din încercarea de a deveni vegană.

Citeste si: O asistentă medicală de la Spitalul „Marius Nasta” din București a murit după doza de rapel- bzi.ro

''Astăzi este prima zi din încercarea mea de a deveni vegană. Urați-mi noroc!'', a spus Lora într-un mesaj pe rețelele sociale.

Lora, declarații cutremurătoare la un an de la moartea mamei sale

Lora, schimbare radicală în viața ei! Ce s-a întâmplat cu îndrăgita prezentatoare de televiziune[Sursa foto: Instagram]

La un an de la moartea mamei sale, Lora vine și face declarații cutremurătoare. În cadrul unui interviu, blondina vorbește despre amintirile pe care le are cu mama ei și despre momentele emoționante petrecute alături de cea care i-a dat viață.

Citeste si: La un an de la moartea mamei sale, Lora face declarații dureroase: "Nu am să uit niciodată..."

"Nu aș putea alege o singură amintire. Îmi lipsesc mesajele ei după fiecare apariție a mea, îmi lipsesc inimioarele pe care mi le trimitea mereu pe Instagram, îmi lipsesc discuțiile cu ea, râsul, sfaturile. Avea un al șaselea simț de speriat, citea omul dintr-o privire, nu s-a înșelat niciodată, dar nu a insistat când a văzut că-mi doresc un lucru, deși știa că nu e om potrivit. M-a lăsat să-mi trăiesc greșelile.

Nu am să uit niciodată când ținea prima mea cremă în mână, cremă făcută cu ajutorul ei și inspirată de ea. Am ales nuanța roz, care simbolizează lupta împotriva cancerului la sân, și

sfera, pentru a reprezenta sânul, și i-am dedicat-o.

Nu am să uit cum plângea de fericire și cât de mândră a fost când a văzut că nu au fost doar vorbe, eu chiar am făcut ceea ce am promis.", a declarat Lora, potrivit VIVA .