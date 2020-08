In articol:

Lora a dat primele detalii despre perioadă în care a fost izolată în Bali. Cântăreața și iubitul ei au trebuit să stea timp de mai multe luni acolo din cauza pandemiei de coronavirus. Din păcate, se pare că vedeta a avut ceva probleme serioase de sănătate.

Lora, detalii despre vacanța din Bali

Artista a făcut primele declarații despre problemele de sănătate pe care le-a avut în Bali. Se pare că Lora a trecut prin momente teribile.

”M-am panicat la un moment dat, am căzut în genunchi și am început să plâng. Primeam mail după mail cu concerte anulate”, a declarat Lora.

”A venit un șarpe veninos foarte rar într-o noapte, spre lumină. Ni s-a spus că e un semn. La trei zile după această experiență, trei dintre amicii noștri, inclusiv Cristi, au făcut febra dengue, un virus foarte puternic. M-am rugat să nu ne îmbolnăvim toți în același timp. Am avut și eu, e foarte periculos, dar am scăpat cu bine. Nu am vrut să se panicheze cei de acasă”, a mai spus cântăreața.

Lora a crezut la un moment dat că a contactat virusul provenit din China, însă a fost vorba de cu totul și cu totul altă problemă. Aceasta a avut febra dengue, un virus care este destul de periculos.

”Nu era covid. Era febra dengue. Un virus foarte periculos. Am fost la analize. Doctorița a spus să ne rugăm să fie covid și nu dengue.

(…) Am avut simptome și a fost mai greu primele trei zile. Atât. După aia mi-am revenit. (…) Frunze verzi de papaya, în cazul în care vi se întâmplă.

Zeamă de frunze verzi de papaya. O lingură dimineața sau mai mult, dacă puteți, și seara și mențineți trombocitele sus și apă cel puțin 7-8 litri pe zi și pentru febră mare și dureri paracetamol”, a explicat Lora, conform revista Avantaje.