Lora și Ionuț Ghenu s-au casătorit în mare taină? Detaliul care a pus pe toată lumea pe gânduri! Chiar artista a publicat imaginile

Lora și Ionuț Ghenu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani de zile, în ciuda gurilor rele care nu le dădeau nicio șansă. Relația lor a început într-un mod controversat, însă, în timp, au reușit să demonstreze lumii întregi că sentimentele pe care și le poartă unul altuia sunt sincere și puternice.

Astfel că au devenit unul dintre cele mai îndrăgite cupluri di showbiz.

Și nu este de mirare că acum mulți se întreabă și când vor face pasul cel mare! Ei bine, ultimele imagini postate de artistă pe rețelele de socializare i-a cam pus pe gânduri pe internauții care acum se întreabă dacă nu cumva ea și Ionuț Ghenu s-au căsătorit în mare secret, departe de ochii tuturor!

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit în secret? Imaginile care i-au băgat la bănuieli pe fani

În urmă cu doar câteva ore, artista a postat o imagine care a luat pe toată lumea prin surprindere. Lora s-a fotografiat în timp ce ține un tort cu mesajul: „Vreți să fiți nașii noștri?”, dând astfel de înțeles că ea și partenerul ei de viață, Ionuț Ghenu, urmează să-i cunune pe doi prieteni buni de-ai lor.

Totuși, conform tradiției, pentru ca cei doi să fie nași de cununie ar trebui să fie la rândul lor cununați atât la primărie, cât și la biserică! Astfel că nu puțini au fost cei care au intrat la bănuieli și s-au gândit că, poate, cei doi au făcut deja pasul cel mare și s-au căsătorit în mare secret!

Acum ceva timp, Lora dezvăluia public că ea și iubitul ei nu exclud nunta din planurile de viitor, ba chiar a recunoscut că există și posibilitatea ca ei doi să facă acest pas în mare taină și să facă anunțul cel mare după și nu

înainte să se întâmple.

„Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă”, spunea Lora, conform Spynews.

Lora, despre relația cu Ionuț Ghenu

Lora a mărturisit că ea și partenerul ei se confruntă, de multe ori, cu discuții în cuplu, însă reușesc să treacă repede peste situația creată. Secretul, spune artista, e să renunți la orgoliu și să nu pui presiune pe cel de lângă tine, atunci când acesta este nervos.

„Am învățat să acceptam că nu putem fi mereu pe aceeași lungime de undă și e ok. Când omul de lângă tine e încărcat și nervos e bine să eviți discuțiile în contradictoriu și să nu adaugi presiune. Iubirea ajută cuplurile să-și revină din momentele tensionate și dacă dreptatea ta nu îți pompează ego-ul, dacă ai puterea să oprești conflictul, te așteaptă o viață fericită. Competiția între cine are mai multă dreptate distruge multe relații, din păcate. Ce sens are dreptatea ta, dacă omul iubit plânge?", a declarat cântăreața, potrivit Click.

