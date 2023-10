"Loredana ar fi super". Mihai Trăistariu a spus cu cine ar urca pe scena Eurovision, dacă ar mai participa la concurs | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu a obținut unul dintre cele mai bune rezultate pentru România la Eurovision, în 2006 cu piesa Tornero.

De atunci, în fiecare toamnă, artistul cere compozitorilor piese pentru concurs și așteaptă să vadă ce primește.

Așa s-a întâmplat și anul acesta, numai că de această dată lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Vedeta a găsit o piesă cu care să participe la Eurovision și i-a în calcul acesta lucru. Este convins că melodia va rupe odată ce va intra în concurs.

Totuși, momentan nu se știe dacă România va mai participa la Eurovision în 2024 așa că Mihai Trăistariu este dispus să participe și din partea unei alte țări.

Mihai Trăistariu spune cu cine ar colabora, dacă ar mai participa la Eurovision

După ce a anunțat că a găsit deja piesa pentru Eurovision, jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu Mihai Trăistariu și l-au întrebat cine sunt artiștii alături de care ar urca pe scenă, dacă ar fi să participe iar la concurs.

Loredana, Andra sau Monica Anghel se numără printre artistele consacrate din industrie, iar dacă vorbim de noua generație, Theo Rose sau Nicole Cherry sunt primele pe listă.

"Aș merge cu Luminița, cu Monica Anghel, cu Marcel Pavel cu Paul Seling cu Andra, cu vocile bune. Loredana ar fi super. Chiar și cu artiștii tineri precum Theo Rose, Nicole Cherry, Lora, sunt niște voci foarte bune, Feli, Irina Rimes, numai că nu vor ei.

Eu am văzut artiști bine cotați care sunt în vogă și se feresc de asta. Nu știu de ce se feresc, le este frică. Este foarte riscant Eurovisionul, poți să fii foarte bun și acolo să iei un loc nasol", a mărturisit Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Loredana Groza [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu a găsit piesa potrivită pentru Eurovision

Mihai Trăistariu este gata să participe la Eurovision! Artistul a anunțat deja că a găsit piesa potrivită și este convins de faptul că melodia ar putea să rupă în concurs. Cântărețul a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a povestit exact ce s-a întâmplat.

Încă din 2006, atunci când Mihai Trăistariu a ocupat locul 4 și a obținut 172 de puncte cu piesa Tornero, le cere compozitorilor melodii pentru Eurovision. An de an, toamna, primește în jur de 60 de melodii și a procedat la fel și în 2023. De această dată însă, vedeta spune că a găsit piesa potrivită și ar fi gata să urce pe scenă.

"Din 2006, de când am fost la Eurovision, sunt foarte căutat de compozitori străini pentru acest concurs. Primesc și câte 60 de melodii toamna, când încep preselecțiile și am învățat lecția aceasta și anunț toamna că vreau o piesă de Eurovion.

Așa s-a întâmplat și acum și am primit vreo 40 de piese anul acesta, mai mult din străinătate. Din România am una singură sau maxim două și una dintre ele mi se pare fabuloasă și atunci am anunțat că am găsit piesa.

Singur problemă este că se zvonește că România s-ar putea retrage anul acesta, pentru că a luat zero puncte cu băiatul de anul trecut. Ar fi catastrofal, dar se poate pentru că sunt țări care fac pauză. Italia de exemplu, nu a mai participat vreo 10 ani. Sper să nu fie așa, dar nu s-a decis nimic din ce știu eu", a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu ar putea participa la Eurovison din partea altei țări

Artistul ne-a explicat că deja se zvonește că România nu ar mai participa la Eurovision 2024, având în vedere că anul acest țara noastră nu a obținut niciun punct cu momentul din concurs. În acest caz, Mihai Trăistariu este pregătit să participe pentru o altă țară din Europa, care permite și accesul cetățenilor străini.

Vedeta recunoaște că nu și-ar dori acest lucru, însă spune că nici nu ar vrea să mai aștepte încă un an pentru că ar fi păcat de piesa pe care tocmai a primit-o.

"Eu sper să nu anuleze, pentru că aș vrea să particip pentru România. Este adevărat că am rezerve să particip și pentru alte țări, sunt 15 sau 16 țări care permit, din 42 și atunci în cazul în care România nu participă, mă înscriu în altă țară pentru că este voie, dar nu aș vrea așa. Eu aș fi vrut să particip cu țara mea, doar că piesa e atât de bună că nu aș sta un an pe tușă", a mărturisit Mihai Trăistariu.

Până acum, vedeta nu și-a ales o țară pe care ar putea să o reprezinte la Eurovision, dar nici nu a fost ofertat de cineva să participe. El spune însă că nu sunt rare cazurile în care o țară merge la Eurovision cu un concurent străin, Republica Moldova fiind în trecut reprezentată de un artist din Ucraina.

"Nu am primit oferte, ei își fac selecții ca la noi. Fac selecții cu concursuri și concurează cine dorește. S-a întâmplat să câștige din alte țări, chiar și în Republica Moldova, acum câțiva ani, a câștigat un băiat din Ucraina și a reprezentat Moldova.

Deci se poate, nu e musai să fii de naționalitatea respectivă. Nu mă sperie nimic, eu știu că piesa e bună, vocea e bună, mai trebuie puțin show și Doamne ajută, numai că eu vreau pentru România", a mai dezvăluit Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]