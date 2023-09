„Sunt demoralizat” Mihai Trăistariu a spus abia acum de ce nu are o relație serioasă în prezent. Artistul este singur de 2 ani

In articol:

Mihai Trăistariu se poate declara un bărbat împlinit pe partea profesională, având în vedere că are proiecte importante, pe care le desfășoară cu brio.

Cu toate acestea, pe plan sentimental nu poate spune același lucru, căci este singur de doi ani. Se pare că are un motiv bine întemeiat pentru care nu și-a refăcut viața amoroasă, astfel că l-a dezvăluit acum. Iată ce mărturisiri neașteptate a făcut!

Mihai Trăistariu a spus abia acum de ce nu mai are încredere în femei

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară. Pe lângă talentul muzical, acesta este și un afacerist desăvârșit, astfel că are foarte multe proiecte profesionale pe care le desfășoară cu brio. Cu toate acestea, cântărețul nu este la fel de împlinit și pe partea amoroasă, căci este singur de doi ani.

Deși a avut numai relații de lungă durată nu poate spune că mai este la fel de încrezător în posibilele partenere, mai ales după experiențele neplăcute ale trecutului.

„Știi cum e… Ultima relație s-a încheiat acum doi ani și a durat vreo 2, 3 ani. Am avut relații de 7 ani, de 3 ani, de 5 ani și sunt demoralizat când vine vorba de relații. Citeam undeva că dragostea durează 3 ani, iar prietenia 5 ani și cam așa e! Se stinge o flacără după câțiva ani și se duce relația pe apa sâmbetei. Nu am zburat să îmi fac relație de lungă durată, așa… am pe cineva, am dat un telefon, am venit, am făcut, am plecat, de moment așa…”, a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru playtech.ro.

Cântărețul își dorește să aibă 10 copii: „La un moment dat”

În cadrul aceluiași interviu, Mihai Trăistariu a mărturisit că își dorește să-și întemeieze o familie. Mai mult decât atât, acesta ar vrea să aibă în jur de 10-12 copii, el venind dintr-o familie numeroasă. Cu toate acestea, spune că nu poate face acest pas măreț în prezent, motivul fiind acela că nu a găsit o persoană potrivită pentru el.

„Mi-e teamă să mă bag așa, deși vreau copii, familie pentru că sunt familist. Mama a avut 15 frați, tata a avut 10 frați, deci moștenesc asta. Vreau 10, 12 copii, dar dacă îi fac și divorțăm, rămân copiii pe drumuri. O să îmi găsesc persoana potrivită la un moment dat!”, a mai spus artistul, pentru aceeași sursă citată mai sus.

