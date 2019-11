Loredana Chivu s-a întâlnit cu Jador în mai multe rânduri, la evenimente, însă fosta iubită a lui None susține că între ei nu a fost altceva decât o relație profesională.

Zilele trecute, Jador a făcut mai multe declarații despre femeile din viața lui, multe cu care a afirmat că s-a și culcat. A vorbit și despre Loredana Chivu. ”Am fost la hotel cu ea. Am o grămadă de concersații cu ea, îmi zice pui. Dar nu sunt nesimțit să le dau”, a spus Jador.

Loredana Chivu a luat foc și a transmis un mesaj pentru vlogul ”Reea &Tina”, în care susține că Jador minte.

”Doamne ferește! Nu există nici un pui! Eu nu folosesc acest cuvânt penibil, cu atât mai puțin cu el (n.red. cu Jador). El mai folosea cuvântul ăsta și i-am spus că e urât.

Să dea conversațiile cu ce susține el, că eu am absolut tot - cap-coadă. Nu a fost cu mine, nu o să fie vreodată în viața lui nici cu mine, nici cu vreo fată care are demnitate! Cine să stea cu asemenea specimen de om”, a spus Loredana Chivu.

Nu este prima data când Loredana Chivu are o dispută cu Jador. În urmă că cu ceva timp, o disuție din casa de la Puterea Dragostei dintre Mădălin None și Jador a enervat-o pe frumoasa blondă, care a fost iubita lui None. În cadrul discuției, None i-a spus lui Jador că ”joacă la grupa mică” atunci când vine vorba despre femei și că el a avut relații cu bombe-sexy la care el nici nu visează. Jador i-a răspuns că ”a trecut și el pe acolo”, lăsând să se înțeleagă că a avut și el relații cu ”bombele” cu care se laudă None.

Loredana Chivu a urmărit momentul și a înțeles că la ea se face referire, mai ales că a avut o relație recunoscută cu Mădălin None. Blonda a pus mâna pe telefon și i-a trimis un mesaj dur lui Jador, în care i-a reamintit faptul că nu au dormit niciodată împreună, nu au făcut sex și că singurul lucru pe care-l au în comun este un eveniment în Germania la care amândoi au participat. Mesajele au fost făcute publice pe vlogul ”Reea și Tina” iar din acestea rezultă că Jador i-a făcut avansuri destul de serioase Loredanei Chivu, însă aceasta nu le-a dat curs. Jador i-a spus Loredanei inclusiv că nu-și dorește cu ea doar o relație de-o noapte.