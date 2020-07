Loredana Chivu este amenințată! Cineva dorește să-i ia locul?

In articol:

Loredana Lorens este o faimoasă transsexuală din România. La doar 27 de ani, se poate lăuda mai nou că are cel mai mare bust din showbiz-ul românesc, întrecând-o chiar și pe Loredana Chivu.

Loredana Lorens a și explicat faptul că Loredana Chivu o inspiră, dorind să devină copia ei.

”Mi-am dorit să am cel mai mare bust din showbiz. Am vrut să fie gigantic. Așa că mi-am comandat niște silicoane de 1.150 de grame. Au fost făcute pe comandă. Am văzut ce și-a făcut Loredana Chivu și mi-am dorit și eu unul asemănător. Mai îmi fac câteva operații și o să ajung fix ca ea, copia Loredanei Chivu”

Pe lângă faptul că acum se poate mândri cu cel mai mare bust din România, tânăra de 27 de ani nu se oprește aici cu ”grozăviile”: acesta a povestit că a intrat în contact cu foarte mulți fotbaliști, persoane publice și mulți oameni de afaceri.

Am avut foarte mulți iubiți, am avut iubiți chiar și din lumea politică, din lumea fotbalului, cântăreți, persoane publice. Da, sunt o femeie curtată. Nu pot să zic că am avut o relație serioasă, am fost mai mult amantă, asta pentru că așa am decis eu, nu am vrut să am o relație, pentru că m-am axat mai mult pe carieră. Am un singur amant din politică, e în Guvern. Cel mai mare secret al meu este că am fost bărbat, sunt transsexuală”, declara Loredana Lorens, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Aflăm astfel că blondina a făcut furori și pe plan politic, iubindu-se cu diferiți demnitari.

Loredana Lorens nu se oprește aici! Ce greutăți a întâmpinat copia Loredanei Chivu

Transexuala Loredana Lorens a explicat un incident șocant, pe care l-a trăit chiar în cabinetul doctorului estetician la care se opera:

”Am fost la o clinică din București, unde mi-am făcut niște injectări la față. După intervenții am avut parte de un moment extrem de neplăcut. S-a luat doctorul de mine, s-a dat la mine, iar apoi m-a jignit. S-a întâmplat într-o prestigioasă clinică din București. Doctorul mi-a făcut avansuri, mi-a zis pe față ce intenții are. Iar acum, după toată treaba asta, eu trebuie să plătesc aproximativ 400 de euro, prețul pentru injecții, pe care nu i-am dat după ce doctorul s-a comportat urât”, a explcicat copia Loredanei Chivu.