Bianca Puterea dragostei, bătută de Livian? Philip a făcut declarații

In articol:

Livian de la Puterea dragostei a fost informat de către fanii săi ca Philip a facut un live în care a vorbit despre el și, mai mult decât atât, ar fi mărturisit că a bătut-o pe Bianca. Tot fanii lui Livian susțin că Marius a confirmat cele spuse de Philip.

Livian neagă acuzațiile de violență asupra Biancăi

"Am primit ieri mesaje că a făcut Philip nu știu ce live în care spune că eu am bătut o pe Bianca și ca are nu știu ce clipuri cu mine și Ramona. Eu n-am văzut live-ul, dar nu cred asta. Nu știu de ce, dar nu cred ca a zis asta. În primul rând pentru că nu am făcut și în al doilea pentru că e ceva foarte exagerat. De asta nu cred. Au mai spus și că Marius a confirmat.

Nu pot sa vă zic acum de ce nu îi mai avem la urmăriți, o să vedeți voi în ultimele zile de filmări și în Finală. Au fost niște lucruri care m-au dezamăgit. Nu ne-am certat sau ceva, dar eu pe Instagram am doar prieteni și așa am considerat eu. Nu îi mai urmaresc și le-am dat să nu mă mai urmăreasca nici ei", a declarat Livian în cel mai recent vlog.

Livian de la Puterea dragostei, scrisoare emoționantă de dragoste pentru Bianca

Livian de la Puterea dragostei i-a scris o scrisoare emoționantă Biancăi Comănici, în perioada în care începeau să se cunoască.

Bianca de la Puterea dragostei a făcut în urmă cu puțin timp un vlog mult așteptat de către fani. Bruneta le-a arătat curioșilor toate cadourile pe care le-a primit de la Livian, de-a lungul relației lor. La un moment dat, finalista Puterea dragostei a găsit scrisoare care pare să fi stârnit amintiri plăcute în ochii ei.

Citeste si: Ligi, despre coșmarul din casa Puterea Dragostei! ”M-au făcut monstru, râdeau de mine. Ella m-a dezamăgit” EXCLUSIV

Citeste si: Doi concurenți din casa „Puterea Dragostei” și-au plătit colegii să-i voteze în marea finală

Citeste si: Bianca și Livian, interviu la dublu înaintea Finalei Puterea dragostei! Răspunsurile lor spun totul despre relația lor de acum ”Bianca, fii pe fază!” VIDEO EXCLUSIV

Livian i-a scris o scrisoare Biancăi, în perioada în care ei nu formau un cuplu oficial, iar ceilalți concurenți nu credeau în dragostea lor. Cu emoție în glas, Bianca le-a citit fanilor scrisoarea.

„Începutul relației a prezentat un impact în viețile multora. Unii îngrijorați că voi fi tras în jos din cauza trecutului tău, că nu mă vei iubi și mă vei folosi pentru parcursul în emisiune și alții convinși de faptul că un băiat de interlop, nebun, ar putea profita de ea, de susținîtorii ei, de trupul ei. Ce nu știa nimeni și au ajuns sa simtă un 50% din ce ai simțit tu, mai exact că acel nebun te iubește mai mult decât un rege propriul imperiu. Acel nebun tremură în prezența ta, tânjesc după atingerea ta și am nevoie de respirația ta. Am trecut prin multe, am reaprins focul unde mari scriitori s-au inspirat în operele lor de dragoste, am împăcat familii, cupluri, toate acestea pentru ca povestea noastră este muză in ochii îndrăgostiților. Am știut că însemni mult pentru mine din clipa în care am stat amandoi pe o dungă privindu-ne în ochi și plutind de parcă am fi în al 11-lea cer. Se numește liniște, însă trebuie să treci prin multe furtuni ca s-o ai. Noi mai avem câteva. Ești piatra de temelie în sufletul meu și cu sinceritate și ciudă îți spun: Te iubesc, chiar te iubesc, pe zi ce trece mă conving din ce în ce mai mult", au fost cuvintele de dragoste ale lui Livian.