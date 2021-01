Loredana Chivu, grav bolnavă! Ce dezvăluiri dureroase a făcut vedeta: ”Era să mor”

In articol:

Loredana Ghivu se confruntă cu probleme de sănătate. Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, fosta asistentă TV și-a deschis sufletul și cu lacrimi în ochi a făcut dezvăluiri dureroase cu privire la sănătatea sa.

Dacă fanii vedetei o știu mereu cu zâmbetul pe buze, Loredana Chivu trăiește o adevărată dramă.

Mai exact, frumoasa blondină a fost la un pas de moarte și este nevoită să fie supusă, din nou, unei intervenții chirurgicale foarte grele.

„Am făcut septicemie, era să mor pe masa de operație, acum nu am nicio soluție, e ceva general, s-a extins. Sunt foarte speriată, nici nu pot să vorbesc despre asta. O să vă spun totul, dar acum avocații mei se ocupă de lucrul acesta, plus că trebuie să fiu și eu bine psihic. Urmează o altă intervenție chirurgicală, cu anestezie generală, pentru care nu sunt deloc pregătită”, a spus Loredana Chivu.

Loredana Chivu nu a dorit să mărturisească încă de ce boală suferă

Pentru că medicii nu au o soluție concretă, analizele Loredanei Chivu urmează să fie cercetate și de specialiștii din străinătate. Fosta asistentă TV nu a dorit să mărturisească public de ce boală suferă.

„Am fost și bine, am fost și rău până la un anumit punct. Acum sunt în situația în care nu știu încotro să o iau. O să fie bine, așa cred, în fiecare zi merg la medic. Am vorbit cu niște medici mari din țară, nu găsesc o cale de scăpare, nu am o promisiune, nu am nimic, pentru că unii deja mi-au refuzat cazul. Urmează să trimit rezultatele și în străinătate, asta ar fi ultima șansă. Credința în Dumnezeu m-a ținut pe picioare. Tot ce mi se întâmplă acum a fost declanșat de un anumit moment, o alegere greșită”, a mai adăugat Loredana Chivu.