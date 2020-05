In articol:

Loredana Chivu a primit o lovitură cruntă de la o femeie care își bănuia soțul de infidelitate. Se pare că o femeie din Panciu bănuia că soțul ei are o relație extraconjugală cu o tânără din Bizighești, motiv pentru care, vineri, 8 mai, s-a decis să îi ceară socoteală tinerei amante. În drumul ei, femeia s-a oprit la benzinărie de unde a cumpărat o sticlă de benzină, apoi și-a continua drumul spre casa tinerei, informează Monitorul de Vrancea.Coincidență sau nu, la locuința tinerei amante se afla fratele Loredanei Chivu care se deplasase cu mașina ei la Bizighești, iar nevasta înșelată a văzut-o pe amantă când lua ceva din mașina Loredanei Chivu. Astfel, femeia a crezut că este chiar mașina amantei soțului ei și a decis să se răzbune dându-i foc.

Loredana Chivu a făcut noi declarații despre persoanele implicate în scandalul cu mașina incendiată

“Aceasta prietena a fratelui meu mai avea o prietena. Prietena respectiva avusese sau are un amant. Barbatul respectiv avea la randul lui o amanta cu care are un copil de trei luni. Ei bine, amanta barbatului s-a uitat in telefonul lui si a gasit discutii cu domnisoara respectiva de la adresa unde era fratele meu. S-a enervat si pe la 3, 4, dimineata, s-a dus la peco, a luat o canistra cu benzina, s-a oprit la adresa unde era parcata masina si i-a dat foc. Fara sa am eu, sau fratele meu, vreo implicare.

In momentul in care a dat foc masinii, vazand flacara atat de puternica s-a speriat si cand a fugit a pierdut telefoanele. Vreau sa le multumesc politiei si celor de la criminalistica din Focsani pentru ca si-au facut foarte bine treaba. A spus ca nu stia a cui era masina, a crezut ca era masina acelei fete, prima data nu a recunoscut. Politistii i-au aratat dovezile, imaginile cand cumpara benzina, apoi a recunoscut, au facut reconstituirea. (…).

Pentru mine chiar e un mare necaz ce mi s-a intamplat, eu iubesc masinile, mi-am cumparat-o eu cu banii mei, nu e primita cadou, e munca mea practic”, a povestit Loredana Chivu intr-un interviu pentru Romania TV.