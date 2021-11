Loredana Chivu o dă în judecată pe Doinița Oancea, după ce actrița a făcut mai multe declarații la adresa ei: "Am ajuns să nu mai avem rușine și bun simț"

In articol:

Doinița Oancea a fost recent invitată la "Teo Show", unde a acceptat provocarea de a participa la un concurs. Actrița a fost nevoită să răspundă mai multor întrebări incomode, pentru a nu mânca diferite preparate, iar unul dintre răspunsuri a vizat-o chiar pe Loredana Chivu.

Deranjată că bruneta i-a menționat numele, vedeta a răbufnit în mediul online și a anunțat că o va da în judecată pe Doinița, pentru cele spuse.

Doinița Oancea a făcut-o neîngrijită pe Loredana Chivu

Întrebată în cadrul emisiunii la care a fost invitată care i se pare cea mai neîngrijită vedetă din showbiz, Doinița Oancea nu a stat pe gânduri și a răspuns imediat, cu numele Loredanei Chivu.

Bruneta a spus că tânăra nu merită acest statut, ba mai mult, că arată total diferit în realitate, față de cum pozează pe Instagram: "Statutul de vedetă aparține pentru altcineva. Am văzut-o la mall și arăta îngrozitor, față de postările în care apărea. O cheamă Loredana Chivu și arăta neîngrijit, m-a surprins foarte mult, una afișezi și alta...", a mărturisit Doinița Oancea, la "Teo Show".

Loredana Chivu a decis să o dea în judecată pe Doinița Oancea

Declarațiile Doiniței Oancea i-au ajuns la urechi și Loredanei Chivu, iar aceasta a răbufnit. Blondina a declarat că a decis să o dea în judecată pe actriță, pentru faptul că a jignit-o: "O să rezolv totul în instanță. Atunci sunt sigură că fiecare o să fie foarte atent la ceea ce scoate pe gură și o să gândească de două ori înainte să denigreze o persoană pe care nu o cunoaște.

Am ajuns să nu mai avem rușine și bun simț și să punem la pământ orice om pentru propiul folos. Promit că revin cu toate detaliile, dar asta după proces. Niciodată în viața mea nu am vorbit urât public despre nimeni … indiferent de bani și provocări. Cine mă urmărește mă cunoaște, poate confirma …nu o să încep de acum! Știu că asta se dorește, dar eu am caracter, ceea ce nu pot spune de alte persoane.", a transmis Loredana Chivu, pe contul ei de Instagram.