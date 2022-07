Lorena Buhnici, prima reacție după ce soțul ei a primit un val de critici în mediul online! Cum i-a luat apărarea lui George Buhnici: „Informația a fost scoasă din context”

In articol:

Declarațiile controversate ale lui George Buhnici au devenit comentate și analizate de toată lumea, iar majoritatea au decis că ceea ce a declarat nu poate fi încadrat decât în categoria „misoginism” și că o astfel de atitudine și idei emise în spațiul public nu pot face decât mai mult rău decât bine în rândul tuturor femeilor care simt că au anumite defecte fizice.

Ulterior venirii unui val de reacții negative, George Buhnici a încercat să-și spele păcatele și să explice ceea ce a vurt să spună, de fapt. După ce a spus că se mândrește foarte mult cu soția că, în ciuda vârstei pe care o are, arată ca o minoră, Buhnici a revenit asupra ideilor pe care le-a transmis în cadrul interviului, încercând să fie mult mai explicit pentru a nu mai avea loc de interpretare. După ce și-a luat apărarea în fața tuturor celor care l-au criticat, a venit și rândul soției sale, Lorena Buhnici, să-și expună punctul de vedere și să-și apere soțul de valul de critici care i-au venit în ultimele ore.

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Uită-te la ea! Câți ani îi dai? Auzi, dacă îți spun vârsta reală o să înțelegi că e minoră. Dacă scazi cât i-au dat tu, cu cât are ea, minoră iese. Am văzut și fete care nu arată bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival și putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să și fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeți pe la sală, fetelor. Venim la mare ca să vedem piele și aș vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală”, au fost declarațiile controversate ale lui Buhnici în cadrul unei emisiuni, direct de la Neversea.

Lorena Buhnici, prima reacție după declarațiile controversate ale soțului său

Se pare că Lorena Buhnici este de acord în totalitate cu soțul său și nu consideră că acesta ar fi spus ceva greșit. De asemenea, a vrut să scoată în evidență că acesta a avut doar o abordare mai directă a unui subiect de actualitate în țara noastră.

Soția lui George Buhnici este de părere că nu ar fi fost deloc necesară o astfel de reacție virulentă în mediul online, având în vedere că problema obezității este discutată chiar și de medicii din întreaga țară, însă admite faptul că sub o altă formă.

„Un interviu în care informația clară a fost scoasă din context a dus la „priceperea” unor oameni de a ataca și de a arăta cu degetul. Da, avem un număr mare de obezi (copii și adolescenți) în țara asta și cineva (soțul meu) a spus-o mai direct... la televizor. Când spun medicii nu mai facem postări în social media și nici nu mai criticăm. De fapt, nici nu auzim! Cât despre ideea de misogin... cred că mulți nu au aflat definiția corectă. Las un link către... subiectul corect... ca să puteți dormi liniștite/liniștiți la noapte”, a scris Lorena Buhnici pe Instagram, în apărarea soțului său.