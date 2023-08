Lovitură dură pentru Valentin Sanfira, după ce s-a accidentat în Italia! Artistul nu scapă de problemele cu legea

In articol:

Valentin Sanfira a suferit un accident în Italia, în urmă cu câteva săptămâni, ajungând la momentul respectiv pe mâinile medicilor de peste hotare și suferind la momentul acela o intervenție chirurgicală. Se pare, însă, că problemele nu s-au terminat pentru interpretul de folclor, asta pentru că artistul are probleme cu legea, luptându-se în instanță pentru a-și recâștiga anumite drepturi.

Așa se face că, la finalul anului trecut, Judecătoria Filiași a respins cererea de chemare în judecată a lui Valentin Sanfira formulată împotriva IPJ Dolj, care avea ca obiect: "plângere contravențională". Bineînțeles, interpretul de muzică folclorică a făcut o nouă cerere, cu titlul: "reexaminare anulare cerere", dar și de această dată a fost respinsă, la începutul acestui an, motiv pentru care a rămas cu fără permis de conducere.

De asemenea, Sanfira a ajuns din nou în fața magistraților cu o nouă cerere de chemare în judecată, însă de această dată fiind formulată împotriva IPJ Vrancea, având titlul de "plângere contravențională".

Din păcate, veștile nu au fost bune pentru artist, căci luna trecută, acesta a aflat că a pierdut din nou, iar cântărețul mai are o singură șansă, asta dacă a formulat o contestație în termen de 30 de zile.

În caz contrar, dacă Valentin Sanfira va pierde procesul, există posibilitatea să rămână din nou fără permis de conducere, scrie Spynews.ro.

"Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională împotriva procesului – verbal seria*********, formulată de petentul SANFIRA VALENTIN, în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Vrancea. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a fi depusă la Judecătoria Adjud. Pronunţată astăzi, 18.07.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotarâre**** 18.07.2023", mai scrie sursa amintită anterior.

Valentin Sanfira, primele declarații după ce a suferit un accident în Italia

În urmă cu câteva săptămâni, aflat în vacanță alături de soția lui, Codruța, Valentin Sanfira a suferit un accident, ajungând astfel pe mâinile medicilor de peste hotare.

Informația a apărut în spațiul public, înainte ca artistul să vorbească despre acest subiect, însă după ce au început să apară numeroase zvonuri despre starea sa de sănătate, cântărețul a decis să facă o postare în acest sens, pentru a clarifica întreaga situație.

„Dragii mei, vă las această postare din respect și prețuire, dar mai ales pentru a nu fi dezinformați cu privire la starea mea de sănătate. Săptămâna trecută am avut un accident aici, în Italia. În decursul acestor zile, am fost internat în spital. Din păcate, a fost nevoie de o operație la picior, însă, slavă Domnului, totul a decurs cum trebuie și starea mea de sănătate este bună. După ce voi ajunge acasă, va urma o perioadă de recuperare, astfel încât nu voi putea fi prezent la evenimentele și spectacolele viitoare. Am fost norocos să am parte de medici foarte buni și competenți. Le mulțumesc pentru tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toată grija pe care mi-ați purtat-o și promit să îmi revin cât mai repede pentru a mă putea întâlni cu publicul meu frumos. Multă sănătate tuturor! Este cea mai de preț!”, a scris cântărețul la postarea pe care a făcut-o atunci pe Facebook.

Valentin Sanfira [Sursa foto: Instagram]