Lovitură grea pentru doctorița care a dat-o în judecată pe Andreea Esca! Câți bani trebuie să plătească femeia după ce a pierdut procesul? EXCLUSIV

Andreea Esca nu a fost prezentă la proces 23:04, iul 5, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Probleme mari pentru doctorița din Vrancea care a dat-o în judecată pe Andreea Esca, pe știrista Andreea Marinescu și alți câțiva reporteri PRO TV, pe motiv că a fost defăimată într-o știre despre un incident pe care acesata l-a avut cu poliția în 2013.

De ce a fost Andreea Esca dată în judecată?

Femeia a pierdut și apelul iar acum are de plătit o sumă uriașă.

I.S., medic din Focșani, are acum de plătit cheltuieli de judecată de 14.238 lei pentru procesul pe fond și 8.824 lei pentru apel, adică 23.062 lei, ceea ce înseamnă puțin peste 4.600 de euro. Hotărârea a fost luată în urmă cu o săptămână la Tribunalul Vrancea și nu este definitivă. Femeia are varianta recursului, însă ea trebuie să se gândească bine dacă apelează și la această variantă, pentru că există riscul ca în cazul unei noi înfrângeri, suma să crească exponențial.

Citeste si: Cum a pierdut Andreea Esca 1.000.000 lei din cauza pandemiei COVID-19! Vedeta cu cel mai mare salariu din televiziune a ajuns să aibă probleme financiare! EXCLUSIV

Doctorița din Focșani a ajuns vedetă fără voie în urmă cu 8 ani, atunci când Andreea Esca a prezentat în cadrul jurnalului un incident extrem de ciudat a cărui protagonistă a fost aceasta.

Reportajul făcea referire la faptul că femeia ar fi acroșat cu mașina un polițist, după care ar fi mers cu farurile stinse, pe contrasens, până când a fost oprită de un alt echipaj. Conform informațiilor din dosar, ea a fost cercetată penal timp de 5 luni, după care dosarul i-a fost închis de procurori. Câțiva ani mai târziu, ea s-a adresat instanței solicitând scuze din partea trusturilor de presă care au mediatizat știrea folosindu-se de numele ei precum și plata a 34.500de euro cu titlu de daune morale (plus 1.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere).

Citeste si: Ioniță de la Clejani ar fi fost bătut de Fulgy! Lăutarul a sunat la 112 – GALERIE FOTO- bzi.ro

Esca ar fi trebuit să plăteacă 3.000 de euro din propriul salariu dacă pierdea

Andreea Esca prezintă știrile de două decenii și jumătate

Doctorița a pierdut atât pe fond cât și în apel, considerându-se că jurnaliștii au prezentat faptele așa cum erau ele în acel moment, fără exagerări sau judecăți de valoare. Judecătorii au considerat că femeia nu a putut să demonstreze o legătură directă între articolele de presă și prejudiciul pe care susținea că l-a suferit. Pe de altă parte, avocatul postului de televiziune a indicat faptul că meseria pe care femeia o avea justifica interesul public față de respectiva întâmplare transformată ulterior în știre.

Citeste si: Ce ascunde Andreea Esca în spatele pupitrului de știri? Tocmai s-a aflat secretul

Andreea Esca a avut statut de pârât-intimat iar doctorița a cerut ca aceasta să-i plătească 3.000 de euro din fonduri personale, în cazul în care va fi găsită vinovată pentru faptele respective. Doctorița are la dispoziție 30 de zile pentru a formula recurs, în caz contrar decizia Tribunalului Vrancea va rămâne definitivă.